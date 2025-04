Inspirado em Memphis? Jogador da seleção sub-17 sobe na bola e leva amarelo

O atacante Ruan Pablo, da seleção brasileira sub-17 e do Bahia, levou cartão amarelo depois de subir em cima da bola em jogo do Sul-Americano.

O que aconteceu

Ruan Pablo, de 16 anos, pisou em cima da bola aos 28min do segundo tempo e imediatamente foi punido pelo árbitro do jogo (veja abaixo). O duelo, entre Bolívia e Brasil, estava 2 a 0 a favor da seleção verde e amarela, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia.

Proibido praticar futebol seu juiz?



Pvt Ruan Pablo fez nada dms pra tomar amarelo. pic.twitter.com/6JzYX0KcR4 -- Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) March 30, 2025

O jogador brasileiro reagiu sorrindo ao amarelo do árbitro, aparentemente sem entender o motivo do cartão.

Memphis Depay deu o mesmo drible na final do Paulistão contra o Palmeiras e causou polêmica, mas não foi amarelado. Com o título praticamente em mãos, ele chegou à linha de fundo, próximo à bandeirinha de escanteio, e subiu em cima da bola com os dois pés. Os jogadores rivais ficaram irritados com o drible e partiram para a briga.

PC Oliveira, comentarista da Globo, explicou que a decisão do árbitro é cabível. Segundo ele, o cartão amarelo não é obrigatório, mas pode ser aplicado caso o juiz entenda que o lance possa provocar ações violentas durante a partida.

O drible ganhou fama com Soteldo. Ele fez a provocação durante vitória do Santos contra o Vasco na Vila Belmiro, em jogo válido pelo returno do Brasileirão 2023. O Cruzmaltino devolveu na mesma moeda após garantir permanência na Série A e alguns jogadores subiram na bola para provocar o jogador do Peixe, que foi rebaixado.

O Brasil venceu a Bolívia por 3 a 0 com dois gols de Ruan Pablo. Ele já havia balançado as redes no empate de 1 a 1 com o Uruguai, na estreia da competição. Com o resultado, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos.

O time comandado por Dudu Patetuci agora folga na terceira rodada do Sul-Americano sub-17 e volta a campo na quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), quando encara a Venezuela no mesmo Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.