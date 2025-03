Zubeldía minimiza fase de Calleri ao responder sobre chance de camisa 9 ser reserva

Luis Zubeldía parece não cogitar sacar Jonathan Calleri do time titular do São Paulo, apesar da má fase do jogador que dura há tempo. Após perder um pênalti logo no início de jogo contra o Sport, no último sábado, o camisa 9 caiu ainda mais em descrédito com a torcida, entretanto, tudo leva a crer que ele ainda não corre risco de passar a figurar no banco de reservas.

Calleri soma três gols e quatro assistências em 14 jogos na atual temporada. Os números do camisa 9 não são ruins, uma vez que tem participado de um gol a cada duas partidas, em média, porém, seu desempenho geral tem deixado a desejar.

"Falei com ele no intervalo [do jogo contra o Sport], primeiro é normal que ele fique afetado emocionalmente quando não converte o pênalti, isso acontece com todos. Aconteceu com o Veiga [na final do Paulistão contra o Corinthians]. Tem que ter personalidade, caráter, hierarquia. Tudo isso Calleri tem. Então, calma e pensar no próximo jogo", afirmou Zubeldía.

Refém de cruzamentos e passes que o possibilite a concluir a jogada rapidamente, Calleri não tem conseguido ser decisivo para o São Paulo desde o ano passado. Na reta final de 2024, o camisa 9 marcou um gol em quase três meses até acabar sofrendo uma lesão na coxa esquerda que o tirou das últimas rodadas do Brasileirão.

De fato, o que Calleri vem produzindo dentro de campo é muito pouco para justificar a sua titularidade. Inegavelmente, o que o jogador construiu no São Paulo desde seu retorno ao clube pesa muito para que ele seja mantido entre os 11 iniciais de Luis Zubeldía, até porque seu substituto imediato, André Silva, tem rendido mais nas oportunidades que tem recebido.

Mesmo não sendo titular do São Paulo, André Silva soma só neste ano cinco gols, mais que Calleri, que costuma começar jogando. Já em 2024, ao substituir seu concorrente de posição na reta final do Campeonato Brasileiro devido à lesão na coxa esquerda, o centroavante reserva tricolor balançou as redes outras duas vezes.

Fato é que independentemente da escolha de Zubeldía para os próximos jogos, Calleri e André Silva serão bastante utilizados ao longo da temporada, já que o São Paulo terá de se dividir entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Resta saber quem levará a melhor nessa sadia disputa pela vaga no time titular.