Yaras ficam em oitavo lugar na etapa de Hong Kong do Circuito Mundial de Rugby Sevens

Pela terceira vez consecutiva na temporada, o Brasil alcançou as quartas de final de uma etapa do Circuito Mundial de rugby sevens. No torneio realizado em Hong Kong, no último fim de semana, as Yaras garantiram vaga no mata-mata após vencerem a China por 36 a 10, mas acabaram em oitavo lugar na competição ao serem derrotadas pela campeã Nova Zelândia (31 a 7) e pelo Japão (32 a 14). Falta apenas mais uma etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens para conhecermos quais times ficarão no Top 8 e brigarão pelo título! As #Yaras estão coladinhas na briga! São 2 vagas no Top 8 abertas entre 3 seleções: Brasil, Grã-Bretanha e Fiji. Vamos na torcida! + pic.twitter.com/TQtF8vgEk0 ? Brasil Rugby (@brasilrugby) March 30, 2025

Com o resultado, a seleção feminina se mantém em nono lugar na classificação geral, com 32 pontos, a cinco da Grã-Bretanha e a seis de Fiji. Para entrar no top-8 e seguir na briga pelo título, além de garantir a permanência direta na elite do Circuito Mundial na temporada 2025/2026, o Brasil precisa fazer uma boa campanha na etapa de Singapura, marcada para os dias 5 e 6 de abril.

Caso não suba ao menos uma posição na classificação, as Yaras vão a Los Angeles (EUA), em maio, disputar uma repescagem com outras sete seleções para seguirem na primeira divisão por mais um ano.

Em Hong Kong, o Brasil conseguiu tirar quatro pontos de desvantagem em relação às britânicas, que terminaram na 11ª colocação. O principal destaque ofensivo da seleção voltou a ser Thalia Costa, que marcou dois dos três tries da equipe na fase eliminatória e assumiu a vice-liderança da artilharia do Circuito Mundial: 25 tries na atual temporada, atrás apenas da australiana Maddison Levi, eleita a melhor jogadora do mundo em 2024.

As Yaras já estão em Singapura e disputam a sexta etapa com o mesmo elenco que disputou o torneio em Hong Kong.

Campanha do Brasil em Hong Kong:

Fase de Grupos

Brasil 13 x 31 EUA

Brasil 36 x 10 China

Brasil 7 x 29 Nova Zelândia

Quartas de final

Brasil 7 x 31 Nova Zelândia

Disputa pelo 7º lugar

Brasil 14 x 32 Japão

Classificação após 5 etapas:

1. Nova Zelândia - 96 pontos



2. Austrália - 88



3. França - 66



4. Canadá - 56



5. EUA - 56



6. Japão - 52



7. Fiji - 38



8. Grã-Bretanha - 37



9. Brasil - 32



10. China - 20



11. Irlanda - 19



12. Espanha - 10