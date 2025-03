"Voltou o Botafogo que honra os torcedores", diz Renato Paiva, após empate com o Palmeiras

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Palmeiras, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Estreante, o treinador Renato Paiva destacou o desempenho do Alvinegro, mas ressaltou que não ficou satisfeito com o resultado.

"Não estou satisfeito com o resultado, mas, de fato, tenho certeza de que volta a se confirmar que é um grupo de campeões. Em vários momentos, tiveram demonstrações de talento. Não só talento técnico, mas tático. Mas também no honrar esse escudo. Foi assim que eles ganharam os títulos e assim que vão continuar ganhando. Voltou o Botafogo que honra os torcedores. Mais uma vez, repito que não estou satisfeito com o resultado", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

FIM DE JOGO! ???? Em partida equilibrada e com muita luta até o fim, Botafogo e Palmeiras empatam no Allianz Parque. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/lF6cNnWHmG ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 30, 2025

Depois de ficar mais de um mês sem disputar um jogo oficial, o Botafogo, atual campeão Brasileiro, disputou sua primeira partida sob o comando do treinador português Renato Paiva, contratado no dia 27 de fevereiro.

A partida deste domingo ficou marcada por grandes chances de gol perdidas pelas duas equipes. No primeiro tempo, Igor Jesus recebeu de Vitinho e parou em grande defesa de Weverton. Já no final do jogo, Flaco López teve a melhor oportunidade do duelo quando saiu cara a cara com John, mas bateu em cima do goleiro.

"O jogo, para quem vinha de uma série complicada como o Botafogo, é uma resposta afirmativa da nossa parte. Não se traduzem em números, porque de fato o grande pecado da nossa exibição foi o último passe, definição no último terço. Muitas das vezes em superioridade numérica, em que não decidimos tão bem e não conseguimos tirar proveito a partir dessas vantagens e conseguir o gol. A grande oportunidade da primeira parte foi nossa e é verdade que a grande oportunidade da segunda parte é do Palmeiras. Podemos considerar o empate justo. Repito: nada satisfeito, viemos aqui para ganhar", analisou Paiva.

Assim, o Botafogo começa o Campeonato Brasileiro com um ponto conquistado, na 10ª posição. Enquanto o Palmeiras ocupa a 13ª posição, com a mesma pontuação.

O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Universidad de Chile, pela primeira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Nacional de Chile.

"É a única leveza que eu quero, ver meus jogadores felizes, orgulhosos e jogando com prazer. Daí para frente não há leveza nenhuma. Se tivermos que ganhar cinco Libertadores seguidas, ganharemos cinco Libertadores seguidas. Jogo após jogo. O próximo é da Libertadores? É para ganhar. Depois é Brasileiro? É para ganhar. Aqui sempre foi assim e eu sou assim também. Eu quero vencer. É fácil vencer, manter é que é difícil", finalizou Paiva.