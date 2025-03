Arnaldo: Time do São Paulo é limitado, e volta de Dorival não resolve

O elenco do São Paulo piorou em 2025 e tem hoje limitações que ficaram claras no empate sem gols e com vaias contra o Sport no Morumbis, avaliou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte — o time do São Paulo esse ano é muito limitado, o time do São Paulo sem Lucas e Oscar é limitado ao extremo.

A escalação do São Paulo e o banco de reservas dão um pouco da noção do que será o São Paulo em 2025. É o São Paulo com menos 18 jogadores, com mais quatro veteranos que chegaram.

Tendo um monte de veteranos no time titular, a tendência de lesão é maior, a demora na recuperação é maior também. Então, uma simples lesão do Oscar vai demorar três semanas. O Lucas bateu o joelho contra o Palmeiras e vai ficar semanas fora. Esse é o São Paulo 2025.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que o empate em casa pelo Brasileirão voltou a expor o incômodo da torcida do São Paulo com a pouca utilização dos jovens de Cotia, o que engrossa o coro pela demissão de Zubeldía.

Tem uma questão que o Zubeldía demorou a perceber e hoje é o clamor da galera, que é a utilização dos jovens da base, campeões da Copinha, como se eles fossem resolver todas as questões.

Eles entraram bem, acenderam a torcida e reforçaram a crítica em relação aos Zubeldía -- por que você não colocou os moleques antes? Há essa indagação.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, o clamor pela troca de comando no São Paulo vai aumentar com Dorival livre no mercado. O treinador foi demitido da seleção na última sexta (28).

Apesar disso, Arnaldo acredita que um possível retorno de Dorival (técnico do título inédito da Copa do Brasil em 2023 ) não é garantia de bom desempenho no Brasileirão.

A possibilidade da troca cresce pela disponibilidade do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e James, e o Brasileirão do Dorival foi ruim.

Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldía cresce.

Arnaldo Ribeiro

