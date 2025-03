Tchoca e Hugo atuam pela primeira vez desde derrota do Corinthians para o Barcelona-EQU

O Corinthians estreou neste domingo no Campeonato Brasileiro com um empate diante do Bahia em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz escalou uma equipe mista e, assim, alguns atletas ganharam oportunidades. Foi o caso do zagueiro João Pedro Tchoca e o lateral Hugo, que não entravam em campo desde a derrota do Timão por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, em Guayaquil.

Na partida, que praticamente selou a eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores, ambos foram titulares, mas tiveram atuações ruins. O zagueiro, inclusive, teve participação direta no primeiro gol sofrido pelo Alvinegro no duelo, já que foi ele que cometeu o pênalti que posteriormente seria convertido pelos donos da casa.

Fim de jogo na Bahia! Na estreia do Brasileirão, o Timão empatou com o Bahia fora de casa. Bahia 1 ? 1 Corinthians ? Héctor Hernández#VaiCorinthians pic.twitter.com/GXb9IPySYN ? Corinthians (@Corinthians) March 31, 2025

Desde então, João Pedro Tchoca sequer foi relacionado pelo técnico Ramón Díaz para outro jogo do Corinthians. Por sua vez, Hugo esteve no banco em apenas uma partida, justamente o duelo de volta contra os equatorianos, na Neo Química Arena.

Neste domingo, João Pedro entrou no segundo tempo para compor uma linha de três zagueiros com André Ramalho e Cacá. O camisa 47 fez uma partida segura, com 90% passes concluídos, um chute bloqueado e 37 ações com bola.

Já Hugo atuou por 65 minutos e realizou três cortes e duas interceptações. Por fim, o jogador deu lugar a Fabrizio Angileri, considerado titular pelo técnico Ramón Díaz.

Agora, o Corinthians está focado em sua estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta, o Timão recebe o Huracán-ARG, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.