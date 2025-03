Tchê Tchê projeta estreia do Vasco na Copa Sul-Americana: "Estamos preparados"

Após a vitória de virada sobre o Santos no último domingo, o Vasco já começou os preparativos para a estreia na Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira, a equipe viajou a Arequipa, no Peru, onde enfrentará o Melgar. O volante Tchê Tchê projetou a estreia do clube na competição.

"A gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior. Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava competições sul-americanas. Acho que a gente se preparou bem, estamos preparados para essa estreia fora de casa. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso", comentou.

A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi.

O Vasco não disputa a competição desde 2020. Naquela ocasião, a equipe comandada por Sá Pinto caiu nas oitavas de final para o Defensa y Justicia. A melhor campanha do cruzmaltino na Copa Sul-Americana foi em 2011, quando chegou até a semifinal.

?? Fala, Tchê Tchê! Antes da viagem para Arequipa, o experiente meio-campista conversou com a VascoTV e falou sobre a expectativa para a estreia na Copa Conmebol Sudamericana! Confira o vídeo completo ??https://t.co/XHLpmXpk9N#VascoDaGama pic.twitter.com/nEgKI4f1Lv ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 31, 2025

Tchê Tchê também recordou que muitos dos finalistas recentes dos torneios continentais são brasileiros. Para ele, o Campeonato Brasileiro prepara para as competições sul-americanas.

A gente sabe que o futebol brasileiro tem um nível muito alto de exigência. Todas as equipes jogando dentro ou fora de casa dão trabalho, são muito bem treinadas, organizadas. Então, acho que o nosso futebol e o Brasileirão em si preparam muito para as outras competições. Se a gente pegar o retrospecto dos últimos campeões e finalistas dessas competições, como a Sul-Americana e Libertadores, são brasileiros. Então, acho que é uma boa coisa para a gente se apegar também.", pontuou.

Além do time peruano, Puerto Cabello (Venezuela) e Lanús (Argentina) também estão no grupo do Vasco na Copa Sul-Americana.