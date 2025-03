Sonnen alerta Portam sobre revanche contra Ankalaev: "Não seria diferente"

Após perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev no UFC 313, Alex "Poatan" Pereira está focado em buscar uma revanche contra o russo. No entanto, nem todos acreditam que essa seja a melhor opção. O ex-lutador e atual comentarista Chael Sonnen se mostrou cético quanto à possibilidade de um resultado diferente em uma segunda luta entre os dois.

Em uma entrevista recente ao Submission Radio, o americano expressou sua opinião sobre a derrota de Pereira e explicou por que acredita que a revanche pode não ser a melhor escolha. Sua análise se baseia na falta de competitividade do primeiro confronto, o que, em sua visão, poderia diminuir o interesse dos fãs por uma nova luta entre os dois.

"Sou um grande fã do Alex Pereira, tanto pessoalmente quanto pelo seu trabalho no octógono. Aquela primeira luta foi 4 a 1. Foram quatro rounds contra um. Realmente não foi tão competitiva. Houve algumas coisas boas feitas pelo Pereira, como parar as quedas. Não sabíamos que ele tinha essa habilidade. Foi um ritmo bem lento e não houve muito o que fazer", expressou Sonnen.

Para o brasileiro, a revanche não se trata apenas de se recuperar da derrota, mas também de corrigir os erros. Recentemente, 'Poatan' revelou que lidou com uma série de problemas antes da luta e chegou a considerar se retirar do evento antes de seguir em frente.

O fato, no entanto, não parece ser o suficiente para o comentarista, que deixou um duro recado: "A luta foi apertada, ele defendeu as quedadas, isso acrescentou à história. Deixe para lá. Não houve nada vergonhoso nisso. Mas se você fizer a revanche e perder duas seguidas... Aí sim, pode surgir um pouco de vergonha".

Próximo passo

Em vez de se concentrar em uma revanche que poderia resultar em mais uma derrota, Sonnen acredita que a grande oportunidade de 'Poatan' está nos pesos-pesados: "A grande chance para Pereira não está com Ankalaev, mas sim subindo para os pesos pesados", disse. Esperava-se que esse fosse o caminho lógico caso o brasileiro não tivesse perdido a luta. Mas, com o revés, os planos mudaram e o ex-lutador se mostrou contrário a decisão do atleta e acredita ser uma jogada arriscada.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok