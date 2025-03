Semana do São Paulo tem estreia na Libertadores e "pedreira" no Brasileirão

O São Paulo inicia mais uma semana nesta segunda-feira com grandes desafios pela frente. O time comandado por Luis Zubeldía estreia na Libertadores na próxima quarta, contra o Talleres, na Argentina, e logo em seguida terá uma "pedreira no Campeonato Brasileiro: o Atlético-MG, fora de casa.

Vindo de um tropeço contra o Sport em pleno Morumbis após empatar sem gols em sua estreia no Brasileirão, o São Paulo precisa dar uma resposta ao seu torcedor e nada melhor que uma vitória na Libertadores, em solo argentino, para fazer a poeira baixar.

O problema é que do outro lado estará o atual vice-campeão argentino e que vem sendo presença constante na Libertadores nos últimos tempos. O Talleres, apesar de não possuir muita tradição continental, se acostumou a fazer jogos equilibradíssimos com o São Paulo, não à toa soma duas vitórias, uma derrota e três empates nos seis duelos que travou com a equipe tricolor.

Depois da difícil missão na Argentina, o São Paulo voltará o foco novamente para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h (de Brasília), o Tricolor visita o Atlético-MG, um dos candidatos ao título do torneio, no Mineirão.

Depois da derrota na estreia do Brasileiro para o Grêmio, por 2 a 1, o Atlético-MG também entrará em campo com a necessidade de somar três pontos. Diante de sua torcida, o Galo, que já possui um dos melhores elencos do País, ganha ainda mais força, aumentando o desafio de Lucas, Calleri e companhia.

Sem muito tempo para treinar em meio a essa maratona de jogos importantes, o São Paulo de Luis Zubeldía terá de se acostumar com essa rotina muito mais movimentada que a do primeiro trimestre, em que só havia em disputa o Paulistão. A ver como o Tricolor irá lidar com o apertado calendário do futebol brasileiro.