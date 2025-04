Seis brasileiros entram em quadra para a disputa do ATP Challenger de Campinas

Nesta terça-feira, seis brasileiros entram em quadra para buscar suas vagas na segunda rodada do ATP Challenger 75, a 15ª edição do Campeonato Internacional de Campinas. Entre eles estão Matheus Pucinelli, Enzo Lima e Gustavo Albieri, três tenistas campineiros que tem expectativas distintas no torneio, mas tem a vitória como denominador comum.

Os jogos da quadra central terão início às 11h (de Brasília), com Pedro Sakamoto enfrentando Ignácio Monzon, da Argentina.

Na sequência será a vez de Enzo Lima, de 21 anos, que pela primeira vez furou o qualifying de um ATP Challenger e estreará na chave principal de Campinas em busca de sua primeira vitória em chaves de simples.

Com mais experiência, mesmo com seus 23 anos, Matheus Pucinelli está na sua oitava participação em Campinas e enfrentará Yuki Mochizuki, do Japão, com o objetivo de avançar na chave e superar suas marcas pessoais no torneio.

Não antes das 18 horas está marcada a partida de Gustavo Albieri, de 17 anos, contra Conner Huertas Del Pino, do Peru. Em sua primeira participação em ATP Challenger, Gustavo busca adquirir experiências e quem sabe somar seus primeiros pontos no ranking ATP.

Gustavo Ribeiro Almeida fecha a lista de brasileiros em ação, ao enfrentar Alvaro Guillen Meza, do Equador, no segundo jogo da quadra um.

Início da chave de duplas

Dois jogos marcam o início da competição de duplas. Os brasileiros Pedro Boscardin e João Lucas Reis enfrentam os japoneses Seita Watanabe e Takeru Yuzuki, na quadra central. Fechando a programação da quadra um, Brasil e Bolivia estarão representados por João Schiessl e Luis Britto contra Boris Arias e Federico Zeballos.