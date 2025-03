São Paulo: Zubeldía perde apoio, mas só tragédia derruba técnico na quarta

O técnico Luis Zubeldía tem perdido apoio no São Paulo, mas apenas uma 'tragédia' na estreia na Libertadores pode tirá-lo do cargo neste momento.

O que aconteceu

Não há movimentações dentro da cúpula são-paulina com a intenção de demitir Luis Zubeldía neste momento. A tendência é que o argentino siga no cargo mesmo em caso de tropeço nesta quarta-feira (2), na Argentina, contra o Talleres, pela Libertadores.

A única possibilidade de saída é em caso de uma 'tragédia' na Argentina: uma goleada com atuação extremamente ruim. O cenário é parecido com o que Dorival Jr enfrentou com a seleção brasileira na última semana, quando acabou goleado pela Argentina e foi demitido do cargo.

Ainda assim, o treinador vem perdendo apoio internamente e tem menos defensores a cada resultado negativo. O Tricolor deu um voto de confiança para o treinador após a eliminação no Paulistão, mas entendia que o time evoluiria mais nesse período.

Zubeldía deixou de ser unanimidade interna no final da fase de grupos do Paulistão, mas conseguiu se manter no cargo com a campanha que levou o time até a semifinal estadual. Antes das quartas, uma ala da direção já acreditava que o argentino não conseguiria tirar mais do time.

Os desfalques da estreia do Brasileirão são levados em consideração. O time não teve Lucas e Oscar, e só o meia tem chance de atuar na Argentina.

A disponibilidade de Dorival Jr e Hernán Crespo no mercado já criam uma sombra para Zubeldía. Os dois nomes têm mais aceitação que Fernando Diniz, alvo de conversas informais antes do mata-mata do estadual.