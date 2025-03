São Paulo inicia Libertadores com técnico pressionado, dúvida e 9 em baixa

O São Paulo iniciará a sua campanha na Copa Libertadores 2025 pressionado, com o técnico Luis Zubeldía ameaçado, desfalques importantes e o seu artilheiro, principal esperança de gols, em baixa. O time tricolor estreia quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, da Argentina, no Mario Alberto Kempes.

O que aconteceu

Luis Zubeldía entra em campo ainda mais pressionado. O técnico foi chamado de 'burro' pela torcida após o empate sem gols com o Sport no Morumbis e ganhou a 'sombra' de Dorival Jr., demitido da seleção brasileira e que vem sendo cotado para o cargo no Tricolor.

Não é um tema de clima ou não, é simplesmente entender que estamos falando de um técnico que saiu da seleção e é muito querido aqui. É normal as emoções que possam aparecer por parte do torcedor. Tenho que fazer meu trabalho da melhor forma possível. Administrar essa situação não é fácil e nem difícil, estou trabalhando para o São Paulo. Os sentimentos do torcedor são normais. Foram campeões, ganharam a Copa do Brasil, estava na seleção brasileira, então é lógico que se falem dele Luis Zubeldía, em coletiva

Para piorar a situação, Zubeldía pode seguir sem seus dois principais meias. Oscar teve constatada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda, foi poupado diante do Sport e ainda é dúvida. Já Lucas Moura é desfalque certo por conta de dores no joelho.

Caso Oscar não reúna condições de jogo, Luciano pode ser recuado para ser uma espécie de meia-atacante, atuando mais centralizado. Outra opção é a entrada do garoto Alves, que pode ganhar uma oportunidade como meio-campista armador do São Paulo.

O setor de ataque também enfrenta problemas. Calleri ainda não engrenou em 2025 e tenta recuperar a confiança depois do pênalti perdido contra o Sport. O atacante só fez três gols em 14 jogos na temporada e tem a sua pior média desde que chegou ao clube, em 2021.

2021: 5 gols em 16 jogos (0,31 de média)

2022: 27 gols em 67 jogos (0,4 de média)

2023: 14 gols em 44 jogos (0,31 de média)

2024: 14 gols em 50 jogos (0,28 de média)

2025: 3 gols em 14 jogos (0,21 de média)

O Tricolor só balançou a rede uma vez nos últimos três compromissos. O próprio Calleri marcou contra o Novorizontino na vitória de 1 a 0 pelas quartas de final do Paulistão. Depois, o time passou em branco na semi contra o Palmeiras (derrota por 1 a 0) e no empate sem gols contra o Sport, pelo Brasileirão.

O São Paulo está no Grupo D da Libertadores. Além do Talleres, seu rival na estreia, o Tricolor ainda tem a companhia de Alianza Lima, do Peru, e Libertad, do Paraguai.