São Paulo anuncia renovação com o goleiro Rafael até o fim de 2027

Nesta segunda-feira, o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o goleiro Rafael. O vínculo, que era válido até o fim deste ano, se estendeu para dezembro de 2027, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada caso o jogador cumpra metas.

Rafael chegou ao Tricolor em 2023, depois de vestir a camisa do Cruzeiro e do Atlético-MG. Até aqui pelo time paulista, o arqueiro soma 130 jogos, sendo 66 disputados em 2023, 51 em 2024 e 13 na temporada atual.

"O São Paulo é o projeto da minha vida, e por isso essa continuidade é muito especial. Estou muito feliz. Nós começamos muito bem esse projeto, com títulos, e espero que a gente possa continuar com a mesma fome de ganhar títulos. E quero vivenciar isso cada dia mais, porque temos um caminho maravilhoso para conquistar mais coisas. Vou fazer o meu melhor para retribuir o carinho que recebo da nossa torcida", celebrou Rafael.

Em relação aos títulos, conquistou a inédita Copa do Brasil, na qual foi eleito o melhor goleiro, e a Supercopa Rei contra o Palmeiras, em 2024, quando defendeu dois pênaltis e recebeu o prêmio de melhor jogador.

Julio Casares, presidente do São Paulo, elogiou o goleiro e celebrou a renovação, assim como Carlos Belmonte, diretor de futebol.

"O Rafael é um grande goleiro, grande profissional e um líder de grande caráter. Ele é o símbolo de um São Paulo vencedor, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Estamos felizes com a renovação dele", afirmou o presidente Julio Casares.

"A renovação do Rafael é muito importante, porque estamos seguros com ele no gol. Tínhamos um projeto de ter um goleiro com segurança para a nossa torcida quando ele chegou, e daremos sequência nisso agora", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.