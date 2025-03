Marcos questiona futuro de Abel no Palmeiras: 'já está cavando a saída?'

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, criticou as declarações dadas por Abel Ferreira em coletiva após o empate sem gols contra o Botafogo, na estreia dos times no Brasileirão 2025.

O que aconteceu

Marcos indagou se Abel Ferreira está cavando a sua saída do Palmeiras. Em comentário de postagem do perfil @parmeramilgrau, ele disse que o técnico está 'sem paciência' e 'estúpido' e arrumando desculpa onde não tem.

Rapaiz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva pra explicar suas dificuldades pra gente, tem crédito, iríamos tentar entender seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem, tá a [sic] tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problema! Marcos, em comentário no Instagram

Marcos via Instagram falando sobre o Abel Ferreira. pic.twitter.com/AwyooxK1Cd -- Gustavo Terini (@gustavoterini) March 31, 2025

O Palmeiras estreou no Brasileirão com um empate sem gols com o Botafogo, e o time foi vaiado. Na coletiva após o jogo, Abel Ferreira alfinetou os torcedores palmeirenses.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. No fim de janeiro, após derrota para o Novorizontino, o técnico português chegou a dizer que vai para o seu último ano no Brasil.

O que disse Abel Ferreira

Logo no início da coletiva, Abel Ferreira enalteceu o Botafogo dizendo que é uma equipe que está "no nível" do Palmeiras. O técnico ainda citou que a torcida do Botafogo apoiou a equipe carioca no Allianz, gritando "Somos campeões". O técnico alfinetou a torcida palmeirense ao se referir a este momento.

Vocês viram eles cantando 'Somos campeões, somos campeões'. Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira esbravejou logo na segunda pergunta da entrevista coletiva. O técnico foi indagado sobre o fato de o Palmeiras abusar de bolas lançadas para Estêvão e cruzadas na área. "80% dos gols são feitos de combinações de cruzamento. Foi o que fizemos durante todos esses anos e vamos continuar fazendo", disse o técnico, sem explicar se o dado dizia respeito à equipe do Palmeiras ou uma estatística do futebol como um todo.

Começou então um princípio de bate-boca entre o técnico e um repórter, que rebateu dizendo que parece que o Palmeiras não trabalha jogadas. "Essa é sua opinião", replicou o técnico palmeirense.