Santos tem semana cheia para recuperar Neymar e Soteldo antes de pegar o Bahia

O Santos estreou no Brasileirão com derrota de virada contra o Vasco, neste domingo, por 2 a 1, em São Januário. Agora, o foco é o duelo do próximo domingo contra o Bahia e o Peixe terá uma semana cheia de treinamentos.

O grande objetivo desta semana para o Santos é ter Neymar 100% para enfrentar o Tricolor de Aço, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com edema na coxa esquerda, o camisa 10, que está no período de transição física, não participa de um compromisso com o Alvinegro desde o dia 2 de março, quando ajudou a equipe a eliminar o RB Bragantino, pelas quartas do Paulistão.

Após isso, Neymar ficou no banco de reservas contra o Corinthians, pelo estadual, foi desconvocado da Seleção Brasileira e sequer foi relacionado para os duelos do Santos contra Coritiba (amistoso) e Vasco (Brasileirão). Na última semana, a fim de acelerar o processo de recuperação, o astro fez uma sequência de treinos físicos.

Soteldo, por sua vez, foi poupado contra o Cruzmaltino. O atacante sentiu dores no músculo adutor da perna direita e não esteve na partida a fim de evitar uma lesão. O venezuelano, que defendeu o seu país na última data Fifa, está tratando com a fisioterapia desde que se reapresentou no CT Rei Pelé, na última quinta-feira.

A tendência é que os dois jogadores, que deram lugar a Rollheiser e Barreal contra o Vasco, estejam à disposição contra o Bahia. Porém, há muita cautela, principalmente com Neymar, para o retorno.

Após a derrota, o elenco deve se reapresentar no CT Rei Pelé nesta terça-feira. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos retorna aos gramados no próximo domingo (7) para enfrentar o Bahia. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).