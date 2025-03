Santos recebe folga nesta segunda após derrota; reapresentação ocorre na terça

Nesta segunda-feira, o elenco do Santos não treinou e recebeu um dia de descanso após a derrota contra o Vasco, no domingo, pela estreia do Brasileirão. Em São Januário, o Peixe inaugurou o marcador, mas viu o Cruzmaltino crescer na partida e virar para 2 a 1.

O próximo compromisso do Santos acontece no próximo domingo (7), contra o Bahia, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta maneira, a reapresentação do Santos acontece nesta terça-feira, às 10h (de Brasília) no CT Rei Pelé. A equipe treina no mesmo horário até sexta-feira, na Baixada Santista. No sábado, um dia antes do jogo contra o Tricolor de Aço, o Peixe treina às 17h e se concentra para o duelo, que acontece no domingo.

O grande objetivo desta semana para o Santos é ter Neymar 100% para enfrentar o Bahia. Com edema na coxa esquerda, o camisa 10, que está no período de transição física, não participa de um compromisso com o Alvinegro desde o dia 2 de março, quando ajudou a equipe a eliminar o RB Bragantino, pelas quartas do Paulistão. O seu retorno, porém, ainda é dúvida.

Soteldo, por sua vez, foi poupado contra o Cruzmaltino. O atacante sentiu dores no músculo adutor da perna direita e não esteve na partida a fim de evitar uma lesão. O venezuelano, que defendeu o seu país na última data Fifa, está tratando com a fisioterapia desde que se reapresentou no CT Rei Pelé, na última quinta-feira.

