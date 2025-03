Rochet passa por cirurgia após fraturar o dedo e volta a ser desfalque no Inter

Nesta segunda-feira, o Internacional informou que o goleiro Sergio Rochet passou por uma cirurgia após sofrer uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. O procedimento foi realizado com sucesso.

O uruguaio sofreu a lesão durante o empate de 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Rochet foi substituído no intervalo no Maracanã. O goleiro estava disputando a sua primeira partida na temporada. Antes, ele estava afastado por conta de uma endinose no joelho esquerdo.

Agora, portanto, o uruguaio passará mais um período entregue ao departamento médico do Inter. A tendência é que Anthoni seja o titular, assim como foi no Campeonato Gaúcho.

O Colorado volta a campo na quinta-feira, quando encara o Bahia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no gramado da Arena Fonte Nova a partir das 19 horas (de Brasília).