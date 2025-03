Renato Gaúcho critica futebol brasileiro atual: 'Nível caiu bastante'

Sem clube desde o ano passado, quando deixou o Grêmio, o técnico Renato Gaúcho criticou o nível do futebol brasileiro atual.

O que aconteceu

Renato Portaluppi acredita que o esporte está decadente no Brasil. Ele reforça a sua tese alegando que talentos não são mais descobertos no país.

O nível técnico caiu bastante em relação aos anos anteriores. Acho que de uns quatro, cinco anos para cá o futebol brasileiro caiu bastante, porque deixou de descobrir novos talentos Renato Gaúcho, à ESPN

Renato Gaúcho citou a convocação da seleção brasileira como exemplo. Segundo ele, era muito mais difícil escolher os jogadores antigamente.

Por exemplo, na minha época tinham três, quatro craques em cada time, bons jogadores. Era um problema sério para o treinador da seleção brasileira convocar 22, porque tinham muitos craques, por isso ele era muito criticado, porque só podia levar 22 jogadores

O técnico de 62 anos citou Estêvão e Endrick como raros exemplos de talentos recentes. Ele lamentou, porém, que as joias reveladas por aqui deixem o Brasil tão cedo.

Hoje em dia você vê poucos talentos aparecendo... o Estêvão, o Endrick, que apareceram no Palmeiras, mas é muito pouco. Você vê hoje em dia que um jogador com 16, 17 anos já é vendido para a Europa. Então, o nível técnico do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, caiu bastante

E a seleção brasileira?

Renato Gaúcho já chegou a ser citado como um dos possíveis substitutos de Dorival Júnior, demitido na semana passada. Na mesma entrevista à ESPN, ele declarou que ainda carrega o sonho de comandar a seleção.

Sim, [o sonho de assumir a seleção] continua. O treinador, independentemente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta

Como treinador, tem que pensar em chegar à seleção, que é o máximo do futebol brasileiro. Se vou chegar um dia, não sei, mas por que vou falar que não tenho esse sonho? Quando faço os trabalhos nos clubes, é para ganhar títulos e ser lembrado para a seleção brasileira