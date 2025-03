Relatório da final: Corinthians volta a tirar ingressos do Programa FT e aumenta carga das Organizadas

A final do Campeonato Paulista representou o maior público da história da Neo Química Arena em jogos do Corinthians. Foram 48.196 pagantes e um total de 48.932 pessoas presentes na última quinta-feira, no jogo que culminou com a conquista alvinegra sobre o rival da Barra Funda.

A Gazeta Esportiva teve acesso ao relatório final da distribuição e comercialização dos ingressos no Derby, tema importante devido ao inquérito policial aberto e em curso que investiga uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da atual gestão no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas.

NARRATIVAS DIFERENTES

O primeiro ponto a ser esclarecido é o fato da gestão Augusto Melo contabilizar vendas pelos planos Minha Torcida, destinado a Organizadas, e Minha Cadeira, ao Programa Fiel Torcedor. Essa interpretação dos números nunca havia sido feita anteriormente, nem pelo clube nem pela OneFan, empresa que controla e gere os dados e concede todo o suporte tecnológico do programa Fiel Torcedor.

A OneFan, inclusive, não recebe repasses financeiros sobre a gestão dos planos Minha Cadeira e Minha Torcida, além dos ingressos destinados aos sócios do clube social e aos camarotes.

Os planos Minha Torcida e Minha Cadeira não eram contabilizados no Programa Fiel Torcedor pelas gestões anteriores sob a justificativa do Minha Torcida não ter cobrança de mensalidade, apenas uma anuidade de R$ 30,00 para abatimento de custo operacional, além de não ter abertura ao público em geral, e pelo Minha Cadeira não trabalhar com venda de ingressos, pois a compra da cadeira já contempla entradas para todos os jogos.

Para efeito de comparação, na semifinal da Copa do Brasil de 2022, o Programa Fiel Torcedor alcançou um pico de 153 mil membros adimplentes, mas este número ignorava os membros dos planos Minha Torcida e Minha Cadeira, o que certamente elevaria consideravelmente este recorde. Atualmente, o FT não supera a marca de 60 mil sócios adimplentes.

DISTRIBUIÇÃO DOS INGRESSOS

No jogo da última quinta-feira, contra o Palmeiras, o Corinthians segmentou e comercializou os ingressos da seguinte maneira:

Plano Meu Amor: 410 confirmados - 402 acessos



Plano Minha História: 2.943 confirmados - 2.917 acessos



Plano Minha Vida: 19.181 confirmados - 18.881 acessos



Plano Minha Torcida: 7673 confirmados - 7.627 acessos



Assessores do clube: 698 confirmados - 683 acessos



Conselheiros: 999 confirmados - 961 acessos



Camarotes: 2.982 confirmados - 2.670 acessos



Crianças até 11 anos: 149 confirmados - 101 acessos



Idosos: 284 confirmados - 238 acessos



PcD / PcD-PCR / PcD PCR com acompanhante / PcD PO / PcD PO com acompanhante / PcD com acompanhante: 675 confirmados - 628 acessos



Diretoria: 85 confirmados - 80 acessos

FATIA DO TORCEDOR COMUM

O números mostram que os planos Minha Vida, Minha História e Meu Amor, grupos que integram a conta do Programa Fiel Torcedor para a OneFan e que o clube levava em conta até antes do início da gestão Augusto Melo, geraram 22.534 ingressos vendidos e 22.200 acessos à Arena no dia da final. Isso representa apenas 46,7% do total de ingressos vendidos para aquele jogo. Esta é a fatia que ficou disponível para o chamado "torcedor comum".

A soma dos 22.534 ingressos vendidos ao "torcedor comum" com os ingressos destinados às Organizadas (7.673) e aos donos de cadeiras (3.356) eleva o número para 33.563 ingressos, equivalente a 69,6% do total de pagantes na partida.

PRIVILÉGIO ÀS ORGANIZADAS

Pela distribuição registrada dos ingressos é possível perceber um aumento significativo de repasse às Organizadas. O padrão de 7.298 ingressos destinados a esta ala foi para 7.673 contra o Palmeiras, uma diferença de 375 ingressos.

Além disso, houve, novamente, repasses de ingressos feitos pela diretoria aos setores Norte e Sul da Arena por meio da carga de ingressos corporativos que, em tese, são destinados a camarotes, concessionários, patrocinadores e parceiros. Estas entradas não fazem parte do Programa Fiel Torcedor nem do plano Minha Torcida.

Contra o Palmeiras, o Corinthians liberou 753 ingressos do corporativo para o setor Norte, exclusivo das Organizadas, e outros 472 ingressos do setor Sul. Ao todo, portanto, 1.225 ingressos dos setores mais populares que foram comercializados fora do Programa Fiel Torcedor e fora do plano Minha Torcida por meio de uma carga incompatível.

FORA DO FIEL TORCEDOR

Segundo as planilhas de controle do jogo entre Corinthians e Palmeiras, a soma dos ingressos contabilizados em cargas dos planos Minha Torcida, Minha Vida, Minha História, Meu Amor e Minha Cadeira, mais as cargas vendidas a camarotes, conselheiros e assessores representa um número total de 38.242 ingressos.

Isso significa que, por fora de toda essa gama de opções para o torcedor, o clube ainda comercializou ou distribuiu 9.954 ingressos, equivalente 20,6% do total de pagantes na Neo Química Arena, na última quinta-feira.

Os logins internos, administrados pelo clube e que não têm qualquer ligação com o Programa Fiel Torcedor, forneceram ingressos com as seguintes quantidades:

Arrecadação: 3.240 ingressos



Marketing: 188 ingressos



Operação: 961 ingressos



Comercial: 503 ingressos



Futebol: 450 ingressos



Universo SCCP: 60 ingressos



Total: 5.402 ingressos

Por meio de link de pagamento, na plataforma Ingressos Corinthians, a diretoria registrou 468 vendas a sócios do clube.

Dentro do login Arrecadação, foram emitidos ingressos para diversos setores, ingressos que deveriam ser disponilizados aos membros do Programa Fiel Torcedor.

Há registros, por exemplo, de 12 ingressos do setor Norte para Leandro Ribeiro. Outro beneficiário foi Ivo Santos, que recebeu 10 ingressos oriundos do login Arrecadação e também para o setor Norte, pelo valor de R$ 38,00 cada um.

A prática, sempre por meio do login Arrecadação, favoreceu também Luiz Alves, que recebeu 9 ingressos do setor Oeste Superior; Luiz Júnior obteve 22 ingressos do setor Leste Inferior Lateral; Fábio de Jesus conseguiu 5 ingressos da Oeste Inferior Central; Diego Reginaldo Pereira recebeu 9 ingressos da Leste Inferior Central, entre outros exemplos. Todos estão registrados em planilhas obtidas pela reportagem.

O clube ainda emitiu 16 ingressos por meio de "Carnê de relacionamento", como cortesia, para o setor Oeste Inferior Central, local destinado ao plano Minha Cadeira, que o clube alega estar esgotado e com fila de mais de 3 mil pessoas.

Um ponto pertinente sobre estas vendas é o fato de que o Corinthians, desde o início da gestão Augusto Melo, optou por desativar a API (Interfaces de Programação de Aplicações), sistema que identifica, automaticamente, se o eventual comprador está apto para efetuar a compra. Desta maneira, por exemplo, em 2024, comprovou-se que, em média, 32% dos compradores desta carga não eram sócios do clube social e, sem a API, a liberação destes ingressos passou a ser feita manualmente, sem que seja possível identificar se o comprador possui direito a ingresso ou não.

REPASSE AO FIELZONE

O camarote FielZone recebeu 1421 ingressos para a final contra o Palmeiras. Deste montante, 1 mil foram repassados pelo clube e deram direito a lugares no setor Oeste Inferior Corner, ingressos que foram retirados do Programa Fiel Torcedor para serem cedidos ao camarote.

RESPOSTAS À POLÍCIA

O Corinthians foi notificado e questionado pela Polícia Civil de São Paulo, em 26 de fevereiro, no inquérito que investiga a suspeita de envolvimento do clube com cambistas.

A Gazeta Esportiva teve acesso, com exclusividade, ao ofício policial e às respostas do clube à 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCIBER-DEIC).

Em seis páginas, o Corinthians tentou explicar à Polícia de que maneira ocorre a distribuição de ingressos para jogos do clube na Neo Química Arena. A Gazeta observou a omissão de informações relevantes e também a admissão de números e procedimentos que ajudam a explicar a dificuldade atual do torcedor em adquirir ingressos. Os detalhes da matéria publicada há uma semana você pode ler aqui!