Red Bull Bragantino marca no fim e evita derrota para o Ceará no fechamento da 1ª rodada

De volta à elite do futebol nacional, o Ceará estreou na Série A do Campeonato Brasileiro com um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Este jogo fechou a primeira rodada da temporada.

O Ceará começou melhor, abrindo o placar com Pedro Raul e depois ampliando com Marllon. O time paulista ainda conseguiu diminuir no fim do primeiro tempo com Laquintana e, na segunda etapa, exerceu forte pressão, perdeu chances e só empatou nos acréscimos.

Emprestado pelo Corinthians, o atacante Pedro Raul retomou a boa forma dos tempos de Botafogo. Em sete jogos, são seis gols e uma assistência, tendo sido peça fundamental no título cearense de 2025 em cima do rival Fortaleza. Já o Red Bull Bragantino estreou com o velho fantasma da temporada passada, onde lutou contra o rebaixamento até a última rodada por causa dos maus resultados em casa.

O duelo começou com o Ceará sendo letal no primeiro ataque. Aos 11 minutos, Diego deu linda assistência para Pedro Raul, que entrou livre na área e abriu o placar. O panorama se manteve e na segunda chance criada pelo time cearense, Marllon ampliou aos 23. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou para as redes.

O Red Bull Bragantino, apesar de ter a posse de bola, só levou perigo na sua primeira finalização a gol aos 35, quando Capixaba arriscou de fora da área. Na reta final, o Ceará se desconcentrou e o time paulista descontou. Livre de marcação, Laquintana aproveitou o rebote para recolocar os donos da casa vivos para o segundo tempo.

O time paulista voltou mais disposto na etapa complementar e chegou a marcar com Eduardo Sasha, mas Laquintana estava impedido na hora da assistência. Apesar do início promissor, foi perdendo fôlego com o passar do tempo, dando espaço para o Ceará se reorganizar dentro de campo e acertar sua marcação.

Com a reta final se aproximando, o time da casa subiu o tom e ganhou fôlego com as substituições. Após bate e rebate na área, Jhon Jhon chutou forte e Matheus Bahia cortou. A inspiração dos donos da casa durou pouco, o Ceará conseguiu equilibrar o duelo.

Mas quando tudo parecia perdido, o time paulista chegou ao empate com Eric Ramires, que chegou de surpresa na área para finalizar de primeira às redes, aos 47 minutos. E no minuto seguinte quase virou o placar numa cabeçada de Eduardo Sasha, que o goleiro Bruno Ferreira espalmou por cima do travessão e garantiu o empate.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense no Maracanã, às 16h. Já o Ceará atua no sábado, às 18h30, diante do Grêmio, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 CEARÁ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Gustavinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Thiago Borbas); Eduardo Sasha, Laquintana (Lucas Barbosa) e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lucas Lima), Fernando Sobral (Rafael Ramos) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Rômulo), Pedro Raul e Fernandinho (Aylon). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Pedro Raul, aos 11, Marllon, aos 23, Laquintana, aos 45 minutos do primeiro tempo. Eric Ramires, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino); Pedro Raul e Fabiano Souza (Ceará).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 61.875,00.

PÚBLICO - 2.591 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP).