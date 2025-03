RB Bragantino x Ceará: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

RB Bragantino e Ceará fecham a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. As equipes se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere (Pay-Per-View), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

PONTUAÇÃO NA TABELA

RB Bragantino - 15º colocado, com zero pontos

Ceará - 14ª colocado, com zero pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel Jhon Jhon e Matheus Fernandes; Laquintana, Pitta e Vinicinho.



Técnico: Fernando Seabra.

Ceará

Bruno; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho.



Técnico: Léo Condé.

ARBITRAGEM

Bruno Pereira Vasconcelos é o árbitro da partida, acompanhado dos assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto. O VAR fica a cargo de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira.