Ramón Díaz mostra preocupação com cansaço do Corithians e descarta lesão em Yuri Alberto

O Corinthians tem 17 jogos agendados antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, em junho, atuando duas vezes por semana nas próximas 16 partidas - já vinha da final do Paulistão e da estreia contra o Bahia, no Brasileirão, em intervalo de 66 horas. A maratona despertou um medo na comissão técnica de Ramón Díaz: o desgaste dos titulares.

Em Salvador, neste domingo, cinco titulares sequer viajaram com o grupo: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Memphis Depay. Angileri (entrou no decorrer do jogo), Félix Torres, Raniele, José Martínez e Carrilo ficaram na reserva e apenas Yuri Alberto foi escalado.

"É muito difícil, porque comemoramos até tarde (o título do Paulistão) e fizemos tudo errado antes de um jogo tão importante. Mas temos de agradecer ao grupo, jogamos outro dia, mal descansamos, tivemos viagem... Estamos com um grupo com desgaste e tivemos de mudar e usar um praticamente novo", justificou o técnico sobre a escalação reserva em Salvador.

Quarta-feira a equipe estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana em casa, diante do Huracán, e o time pode não ser com os mesmos 11 titulares que vinham atuando. No sábado já há jogo do Brasileirão diante do Vasco. Mesmo não priorizando competições, a ideia é rodar o elenco para dar minutagem a todos e, ao mesmo tempo, evitar lesões por causa do desgaste físico.

Yuri Alberto, substituído na Fonte Nova após ser flagrado por vezes mancando em campo, pode ser um preservado diante dos argentinos. A comissão técnica garantiu que não há nenhum problema clínico com o goleador, apenas cansaço. "Ele vinha de dois jogos em alta intensidade e está apenas cansado. São dores normais", amenizou o auxiliar Emiliano Díaz.

Jogadores como Igor Coronado - Garro ainda trata um problema no joelho -, André Ramalho, Alex Santana, Maycon, Romero e Talles Magno devem ganhar mais tempo em campo, em ano no qual o Corinthians espera não repetir o sufoco da luta contra a queda no Brasileirão e ainda sonha com novos títulos - além da Série A e da Sul-Americana, joga a Copa do Brasil.

"Vamos levar com toda responsabilidade todos os jogos e vamos brigar. Todos estão preparados para jogar da mesma forma tática, física e mental", enfatizou Emiliano, prometendo que, mesmo mexido, o Corinthians jogará em alta intensidade.