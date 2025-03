Ralf quebra seca de 20 anos e diz: 'Título mais importante da vida'

Aos 40 anos, o volante Ralf, campeão da Libertadores e do Mundial com o Corinthians em 2012, vibrou com a conquista do Campeonato Goiano após duas décadas de jejum do Vila Nova.

O que aconteceu

O veterano afirmou que o título foi o mais importante de sua carreira. O Vila venceu o Anápolis por 3 a 0 na noite de ontem, revertendo a derrota por dois gols sofrida no jogo de ida, e voltou a conquistar o Goiano.

O clube não vencia o Estadual desde 2005. Apesar de ser o terceiro maior campeão de Goiás, a equipe vivia a sua maior seca do campeonato. Agora, conquistou sua 16º taça.

Por tudo, pela história, pelo o que o Vila passou, pelos anos que não conquistava esse título, então é o mais importante da minha carreira, da minha vida.

Ralf, ao sportv, após o título

O volante ajudou o Vila a quebrar o jejum em sua quarta temporada pelo clube. Ele chegou ao time em 2022, quando já tinha 36 anos, e atuou em 49 jogos em cada uma das últimas duas temporadas. Apesar da sequência, não entrou em campo nos dois duelos das finais.

Ídolo corintiano, Ralf conquistou diversos títulos pelo clube paulista. Ele defendeu o clube do Parque São Jorge de 2010 a 2015 e depois de 2018 a 2019, conquistando três Paulistas (2013, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012), um Mundial (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).