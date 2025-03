Prodígio do MMA, Raul Rosas Jr quebra recorde de Vitor Belfort no UFC México

Durante a realização do UFC México, no último sábado (29), uma marca estabelecida há quase três décadas foi ultrapassada. Prodígio do MMA e atleta mais jovem do atual plantel da companhia, Raul Rosas Jr bateu o recorde do brasileiro Vitor Belfort e se tornou o lutador mais novo a conquistar cinco vitórias dentro do octógono mais famoso do mundo. 'El Niño Problema', como é conhecido, superou o feito do 'Fenômeno' ao desbancar Vince Morales por decisão unânime no card principal.

Raul teve o braço erguido pela quinta vez dentro do Ultimate com exatos 20 anos e 177 dias de idade. A marca anterior, que pertencia a Vitor, foi atingida quando o brasileiro tinha 21 anos e 203 dias. Na ocasião, no card do UFC '17.5', em 1998, Belfort conquistou uma das vitórias mais marcantes de sua trajetória profissional, ao nocautear o compatriota Wanderlei Silva em apenas 44 segundos.

"Dana, obrigado por me permitir me redimir em frente ao meu povo mexicano. Sei que não foi a minha melhor performance, mas estou ficando mais experiente e sábio. Tenho apenas 20 anos de idade. Cinco vitórias dentro do octógono do UFC. Então vocês vão me ver evoluindo com o passar dos anos", destacou o jovem, ainda no octógono, logo após quebrar a marca estabelecida por Belfort.

De olho no top 15

Mesmo jovem, Rosas Jr é dono de um cartel com 11 vitórias e uma derrota. Seu único tropeço da carreira veio diante de Christian Rodriguez, em sua segunda luta dentro do Ultimate, em abril de 2023. De lá para cá, o especialista na luta agarrada emplacou uma sequência de quatro triunfos consecutivos. Com aspirações grandes dentro da empresa, o peso-galo (61 kg) mexicano quer enfrentar um adversário ranqueado na próxima rodada.

