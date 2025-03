Pedro comemora volta aos treinos com elenco: 'Estava com saudade'

Pedro foi liberado para voltar a treinar com o elenco do Flamengo, e comemorou em postagem nas redes sociais. O atacante participou da atividade de hoje normalmente no Ninho do Urubu e pode reforçar o time de Filipe Luís em breve.

"De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus", escreveu no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

A sua última partida foi contra o Corinthians, no dia 1º de setembro de 2024, com direito a gol de pênalti.

Filipe Luís confirmou, no último sábado, que o retorno de Pedro está previsto para o mês de abril. A volta traz alívio e esperança para o time, que sentiu a falta do goleador no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

"Sim, contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, porque ele está na fase final da recuperação dele. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril", afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Flamengo é nesta quinta-feira, quando estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, fora de casa.