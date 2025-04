Pedro Raul marca, mas Ceará leva empate do Red Bull Bragantino na estreia do Brasileirão

O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 nesta segunda-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul e Marllon marcaram para os visitantes, enquanto Laquintana e Eric Ramires empataram para os mandantes.

Com o resultado, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Ceará ocupa a sétima posição, enquanto o Bragantino está uma posição acima.

O Ceará volta a campo neste sábado, contra o Grêmio. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 16h do domingo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Brasileirão.

? Fim de jogo. O Ceará empata com a equipe do Red Bull Bragantino em 2 a 2. O próximo desafio é na nossa casa. Vamos juntos, Nação! ? ? Gabriel Silva / Ceará SC#RBBxCSC - 2×2#CampeonatoBrasileiro2025 pic.twitter.com/bskFMgPGW2 ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 1, 2025

O jogo

A equipe visitante abriu o placar aos 11 minutos da primeira etapa. Dieguinho deu passe em profundidade para Pedro Raul, que apareceu centralizado entre os dois zagueiros e bateu rasteiro para o fundo das redes. O atacante ex-Corinthians marcou seu sexto gol com a camisa do Vozão, em sete partidas.

Já aos 23, Lucas Mugni cobrou escanteio pela direita na medida para Marllon, que cabeceou para o gol, aumentando a vantagem no marcador.

Ainda na primeira etapa, aos 45, os mandantes descontaram com Laquintana. Eduardo Sasha aproveitou cruzamento de Juninho e cabeceou para bela defesa de Bruno Ferreira. No rebote, o ex-jogador do Santos concluiu para o gol.

O gol de empate do Red Bull Bragantino veio aos 47 minutos da etapa complementar. Eric Ramires mandou uma bomba da entrada da área para delírio da torcida local.