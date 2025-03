Atacantes vivem seca no Palmeiras e 'maldição da camisa 9' segue forte

O Palmeiras não marca há três rodadas, e a chance clara perdida por Flaco López no empate contra o Botafogo, ontem, pelo Brasileirão, levantou ainda mais dúvidas sobre o poder de fogo do ataque alviverde.

O que aconteceu

Um atacante não balança as redes pelo time de Abel Ferreira desde as quartas de final do Paulistão. Na vitória contra o São Bernardo, Estêvão (duas vezes) e Flaco López marcaram para o Palmeiras. Já contra o São Paulo, o meia Raphael Veiga converteu pênalti.

Além disso, o lesionado Maurício foi o artilheiro isolado do time até o mata-mata contra o São Bernardo. O meia tem cinco gols na temporada e não entra em campo desde o início de fevereiro. Estêvão só igualou o número de gols cerca de um mês depois.

Estêvão é o principal desafogo do Palmeiras, mas tem sofrido para se livrar da marcação adversária. O atacante ainda busca seu primeiro gol em clássicos e levou um "puxão de orelha" de Abel Ferreira após a derrota para o Corinthians pela ida da final do Paulistão.

Flaco López virou reserva após a contratação de Vitor Roque, mas já era cobrado por Abel. O argentino é o vice-artilheiro do time, com quatro gols, foi para o banco a partir das semis do Paulistão e está longe do desempenho de 2024, quando foi o artilheiro do Estadual, com dez tentos.

Vitor Roque busca o primeiro tento pelo clube paulista, e Abel pediu calma. O camisa 9 chegou a quatro jogos pelo Palmeiras, sofreu dois pênaltis, mas ainda não conseguiu resolver a falta de eficácia do Alviverde.

Os gols do Palmeiras em 2025:

Maurício e Estêvão: 5 gols

Flaco López: 4 gols

Richard Rios, Facundo Torres, Raphael Veiga, Thalys: 2 gols cada

Gustavo Gómez, Luighi, Allan: 1 gol cada

Ataque deve mudar ao longo da temporada

Paulinho avança em recuperação e deve estar à disposição de Abel Ferreira em breve. O atacante, contratado em janeiro, se recupera de uma cirurgia na perna e já participa de treinamentos com o restante do grupo.

Abel perderá Estêvão após o Super Mundial. O camisa 41 está vendido ao Chelsea e se apresentará do clube inglês no segundo semestre deste ano.

Volta de Maurício pode "tirar" um atacante do time. O meio-campista está em transição física e pode forçar Abel a jogar com quatro homens no meio-campo e, consequentemente, dois atacantes. Outra opção é sacar um dos meio-campistas — como Raphael Veiga — e manter um trio na frente.

A 'maldição' da camisa 9

Abel Ferreira sofre com o centro do ataque desde sua chegada ao Palmeiras. Vitor Roque é o 11º nome diferente escalado pelo português.

O treinador teve melhores resultados com Rony, improvisado, e Endrick. A dor de cabeça voltou após a saída do jovem da base para o Real Madrid, no meio de 2024.

O Palmeiras trouxe Vitor Roque para "resolver" a questão, mas o camisa 9 ainda não deslanchou. A contratação foi a mais cara do futebol brasileiro e custou 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões) aos cofres alviverdes.