Palmeiras: Abel precisa tirar o Veiga do time titular, afirma Lavieri

Com o Palmeiras sofrendo para criar chances claras de gol, Abel Ferreira precisa mexer no meio de campo e sacar Raphael Veiga do time titular, afirmou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

O colunista criticou a passividade do Palmeiras no empate sem gols contra o Botafogo, no Allianz Parque, na estreia no Brasileirão.

Quando a gente olha para o Palmeiras, tem uma diferença muito grande para o Botafogo, especialmente de novo nesse setor do meio de campo. O Botafogo roubava a bola, conseguia combinar, trocava passes rápido, o Marlon Freitas pisava, já tinha alguém para receber.

O Palmeiras não, o Palmeiras não fazia absolutamente nada, ficava tocando a bola do Mayke pro Micael pro Weverton e ficava nisso. E o Veiga enfiado no meio dos três volantes do Botafogo, levantando a mão como se fosse adiantar alguma coisa. Foi assustadora a passividade do Palmeiras na criação.

Danilo Lavieri

O colunista destacou que o Palmeiras melhorou quando Veiga saiu do time. Para Lavieri, Abel deve pensar numa alternativa para o setor de criação.

O time melhorou justamente quando o Felipe Anderson entrou no lugar do Veiga, porque saiu um cara que simplesmente não estava tocando na bola para um que conseguiu fazer um drible logo na sua primeira participação, fazer uma tabelinha com o Estevão, teve aproximação, e o Palmeiras melhorou.

Não que tenha sido 'meu Deus, que time', mas diante do que tinha, já foi uma melhora considerável. O Abel precisa entender que a dinâmica ofensiva, dinâmica criativa do Palmeiras, não está funcionando. Ele precisa mudar isso.

O Facundo não consegue jogar porque o Veiga não consegue armar -- precisa tirar o Veiga do time. Não que ele não sirva, que tem que ir embora, não, nada disso. Mas o Veiga não está jogando e está prejudicando a dinâmica do time.

Danilo Lavieri

