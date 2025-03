Oscar treina com bola, e São Paulo inicia preparação para estreia contra o Talleres pela Libertadores

Nesta segunda-feira, após o empate sem gols contra o Sport no último sábado, o São Paulo se reapresentou para a estreia no Grupo D da Libertadores, diante do Talleres, pela primeira rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos concluíram o cronograma de recuperação muscular e participaram de atividades de mobilidade, força preventiva e fundamentos técnicos.

Já o restante dos atletas fizeram o aquecimento e, posteriormente, treinaram posse de bola, além de terem realizado jogos de sete contra sete em campo reduzido sob o comando do técnico Luis Zubeldía e seus auxiliares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Desfalque contra o Sport por conta de uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda, Oscar integrou parte das atividades com bola. O goleiro Young, por sua vez, voltou aos treinos com os preparadores de goleiros Octavio Ohl e Marcio Aguiar após se recuperar de um entorse no pé direito.

Por outro lado, o Tricolor segue sem poder contar com Lucas Moura. O atleta vem se recuperando de um trauma no joelho direito e não estará à disposição para o jogo contra o Talleres.

O Tricolor fecha a preparação nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. A delegação embarcará para Córdoba no período da tarde.