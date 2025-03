Noche UFC! Ultimate anuncia retorno ao México com card numerado em setembro

A cada temporada que passa, o Ultimate estreita mais os laços e investe no México como uma de suas grandes sedes fora dos Estados Unidos. Durante a realização do evento do último sábado (29), isso ficou ainda mais claro. Afinal de contas, enquanto promovia um show na Cidade do México, a principal liga de MMA do mundo aproveitou para já anunciar seu retorno ao país latino-americano. Com um card numerado - o UFC 320 -, a empresa presidida por Dana White desembarcará em Guadalajara (MEX) no dia 13 de setembro.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e com direito a uma arte com alusões ao país latino-americano, o Ultimate confirmou a terceira edição do chamado 'Noche UFC' - marca consolidada na companhia nos últimos anos. Apesar de ter sido criado para homenagear do 'Dia da Independência do México', este será o primeiro card desta natureza, de fato, disputado em solo mexicano. As primeiras edições foram promovidas em Las Vegas (EUA).

Candidato a protagonista

Como só será promovido no segundo semestre do calendário, o UFC 320 ainda não conta com nenhum atleta ou combate confirmado. Entretanto, um forte candidato a protagonista já se ofereceu para liderar o card. Uma das maiores estrelas do MMA mexicano em atividade, Brandon Moreno sugeriu uma tetralogia contra Alexandre Pantoja para o posto de 'main event' do Noche UFC. Ex-campeão peso-mosca (57 kg), 'The Assassin Baby', como é conhecido, quer se vingar do brasileiro e retomar o cinturão da categoria em frente ao seu público.

Atual número 2 do ranking, Moreno sabe bem o que é liderar um evento em seu país. Afinal de contas, no último sábado, foi ele quem protagonizou a luta principal do UFC México. Diante de Steve Erceg, Brandon apresentou um domínio durante boa parte do confronto e venceu na decisão unânime dos juízes. Novamente próximo de um 'title shot', o peso-mosca quer diminuir a 'freguesia' para Pantoja, que, no confronto direto, detém um placar de 3 a 0 a seu favor.

