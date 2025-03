NFL anuncia mais duas franquias em plano de expansão de marketing no Brasil

Após o sucesso do jogo da National Football League (NFL) no Brasil, duas novas franquias se juntaram ao Programa de Mercados Globais (GMP, na sigla inglês) para explorar os direitos de marketing e expansão no mercado a partir desta segunda-feira, 31. Agora, além de Miami Dolphins e New England Patriots, o Detroit Lions e o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, passarão a trabalhar suas marcas no Brasil a partir desta temporada.

As equipes já participam do GMP, atuando em diferentes países. O Lions trabalha na Áustria, Canadá, Alemanha e Suíça, enquanto o Eagles participa dos mercados nacionais na Austrália, Gana e Nova Zelândia. O time da Filadélfia foi o mandante na primeira partida da NFL no Brasil, na semana 1 da temporada regular 2024, contra o Green Bay Packers. O duelo aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo.

O sucesso do jogo no Brasil, na visão da NFL, fez com que outras franquias se interessem em explorar o mercado brasileiro nos próximos anos. No último ano, Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, afirmou que esperava "duas ou mais franquias" a se juntarem ao programa de marketing no Brasil, fato que se concretizou nesta segunda-feira.

Lançado em 2022, o GMP concede aos clubes da NFL direitos de marketing internacional para construir relação de marca e base de fãs além dos Estados Unidos, por meio de ações de engajamento de fãs, eventos, desenvolvimento do flag football - que será modalidade olímpica em Los Angeles-2028 -, oportunidades comerciais e patrocínios. Atualmente, 29 equipes participam de 21 mercados internacionais.

"Estamos entusiasmados por ter mais dois times se juntando ao Programa de Mercados Globais no Brasil", disse o general manager da NFL Brasil, Luis Martinez. "O país é um mercado importante para a NFL e tem 36 milhões de fãs da liga, sendo a terceira maior base no mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com o Lions e o Eagles, duas franquias fantásticas, para continuar a impulsionar a emoção em nossa apaixonada base de fãs", concluiu.

Neste ano, além da expansão do mercado brasileiro, a NFL já anunciou uma partida da temporada regular em São Paulo, novamente na Neo Química Arena, em São Paulo. Desta vez, o Los Angeles Chargers será a equipe mandante do duelo, que acontece no dia 5 de setembro, na semana 1 da temporada de 2025/2026. A outra franquia presente em Itaquera ainda não foi confirmada - o que ocorrerá nos próximos meses.

No entanto, nenhuma das quatro equipes que têm direitos de explorar o mercado brasileiro poderá estar em campo neste ano, em São Paulo. Pelo calendário da NFL, apenas o Philadelphia Eagles enfrentará os Chargers como mandante neste ano, mas por ser campeão a franquia obrigatoriamente jogará a partida de abertura da temporada regular da NFL em sua casa, na Filadélfia.

Os clubes da NFL podem solicitar direitos para mercados internacionais a cada temporada. Os direitos aprovados pelo programa são de cinco anos, e no período as equipes podem buscar atividades no mercado local. No NFL In Brasa, evento que ocorre há três anos em São Paulo, na semana do Super Bowl, Dolphins e Patriots organizaram ações neste ano.