Lesionado, Neymar vai a jogo da Kings League, xinga, vibra e vence Ludmilla

Enquanto se recupera de lesão no Santos, Neymar foi hoje ao jogo da Furia, time de futebol de 7 do qual é presidente, pela segunda rodada da Kings League Brasil.

O que aconteceu

Neymar ficou no espaço destinado aos presidentes dos times. A Furia, que tem o astro do Santos e seu amigo Cris Guedes como presidentes, enfrentou o Real Elite, que tem a cantora Ludmilla como mandatária.

O jogador do Santos foi à loucura na tribuna. Ele se irritou com a arbitragem da partida, levantou diversas vezes e disparou xingamentos e reclamações. "Juizada horrorosa", afirmou.

Neymar orientou os jogadores do seu time. O meia-atacante gritou em direção ao campo e instruiu, principalmente, como marcar os jogadores mais habilidosos da equipe rival.

Teve até bronca. Neymar se irritou quando Gabriel Monagatti não conseguiu segurar a marcação do adversário e foi antecipado. "Ô, Monagatti. Desse tamanho e não consegue segurar o cara, porra?", disparou.

O jogador do Santos ainda deu uma dica que arrancou risadas. "Cola a bunda no pau do cara e segura", aconselhou aos atletas da Furia.

Neymar poderia bater um pênalti, mas não foi para a cobrança. Na Kings League, os presidentes do clube têm o direito de baterem uma penalidade a qualquer momento. A Furia usou o "poder", mas quem cobrou — e converteu — foi Cris Guedes. Após o jogo, Neymar afirmou que em breve se encarregará de uma batida.

Logo, logo. Quando eu voltar a treinar com bola, eu vou bater um pênalti.

Neymar, à Kings League Brasil

A noite terminou com vitória. A Furia venceu o Real Elite por 4 a 2 e engatou sua segunda vitória em dois jogos. O placar poderia ter sido mais apertado, uma vez que Ludmilla perdeu o pênalti destinado ao presidente do Real Elite.

Neymar trata lesão muscular na coxa esquerda. Ele sentiu o problema no jogo contra o Bragantino, em 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão. Desde então, não defendeu mais o Santos e foi cortado da seleção brasileira após ser chamado na última convocação.

Neymar na Kings League Brasil

Neymar foi anunciado como um dos presidentes da Furia em fevereiro. Ele tem o cargo apenas na equipe de futebol de 7.

A Furia fez parceria com o Podpah para as transmissões dos jogos com câmera exclusiva no YouTube, no canal MadHouse TV. Uma câmera é colocada onde ficam os presidentes e convidados da equipe, e os integrantes são microfonados.

Neymar é mais um astro do futebol mundial a participar da Kings League. A competição, que tem o ex-zagueiro Piqué como um dos fundadores, já conta com nomes como Agüero, Hazard e Casillas.

A Kings League tem regras diferentes. Além do pênalti destinado ao presidente, cada equipe tem direito a uma carta surpresa, que pode ser ativada a qualquer momento e pode conter um shootout, o "roubo" do poder adversário, exclusão de um rival e outros elementos surpresas. Nos minutos finais, cada gol vale por dois.

Esta é a primeira edição da Kings League Brasil. Ao todo, 10 equipes estão na disputa do torneio, que é realizado na cidade de Guarulhos (SP) e vai até maio.

O Brasil é o atual campeão da Copa do Mundo da Kings League.