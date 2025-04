Neymar aproveita folga no Santos e acompanha vitória da Furia FC na Kings League Brasil

Neymar aproveitou a folga do Santos, nesta segunda-feira, e marcou presença, no jogo da Furia FC, pela segunda rodada da Kings League Brasil. O time do meia-atacante venceu mais uma, por 4 a 2, contra o FC Real Elite, na na Oreo Arena.

Uma das regras da Kings League permite que o presidente da equipe cobre pênalti durante o jogo, como foi o caso de Cris Guedes, que converteu um para a Furia. Ainda se recuperando de lesão, Neymar ficou, mais uma vez, apenas nas arquibancadas. Mesmo sem atividade oficial com o Santos, o jogador registrou em suas redes seu trabalho de recuperação na academia em casa.

Ao fim foi jogo, foi questionado sobre quando voltaria a bater o pênalti. "Logo, logo. Quando eu estiver voltando a treinar com bola vou bater um pênaltizinho", disse Neymar à Cazé TV.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kings League Brazil (@kingsleague_br)

O camisa 10 do Peixe viu Jefferson, Leonardo 'Leleti' Garcia, João (contra) e Cris Guedes, de pênalti, marcarem para a Furia. Davi e Carlos marcaram para o adversário. Após a partida, Neymar saiu da arquibancada e foi cumprimentar os vencedores.

Sem Neymar, que está em processo de transição física após se recuperar de um edema na coxa esquerda, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro, no último domingo, com derrota, de virada, por 2 a 1, diante do Vasco, em São Januário.

O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (de Brasília). Enquanto a Furia tem compromisso na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, contra o Nyvelados FC, às 21 horas, na Oreo Arena.