Mauro: Título do Corinthians não faz com que trabalho de Ramón seja bom

Até no título paulista conquistado sobre o Palmeiras, Ramón Díaz mostrou que o trabalho dele no Corinthians não é bom, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

O fato é o seguinte: o trabalho do Ramón Díaz não é bom.

Não é porque ganhou um Campeonato Paulista que é bom, não é bom e o jogo de quinta-feira mostra isso -- a atuação do Corinthians foi um horror. O jogo foi horroroso e a atuação foi horrorosa.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, o Timão precisa abrir o olho para se classificar ao mata-mata da Sul-Americana.

O Corinthians estreia na competição na quarta-feira (2), na Neo Química Arena, contra o Huracán. América de Cali e Racing-URU completam o grupo C.

A Sul-Americana para o Corinthians, pelo fato de classificar só um por grupo, não vai dar muita folga, não.

Até porque o Corinthians tem que remar em direção de ganhar uma taça, não só o Paulista, e essa é uma possibilidade que ele tem.

Mauro Cezar

Ontem, o time reserva do Timão saiu atrás contra o Bahia na Fonte Nova e buscou o empate no segundo tempo após Everton Ribeiro ser expulso.

