Atacante da seleção indica saída de time da Premier League: 'Passo adiante'

O brasileiro Matheus Cunha está muito próximo de deixar o Wolverhampton, do Campeonato Inglês, de acordo com o próprio jogador.

O que aconteceu

O atacante da seleção afirmou que quer disputar títulos: "Tenho potencial". O brasileiro deu a declaração em entrevista ao jornal britânico The Guardian, indicando que deseja sair para um time de maior expressão internacional.

Cunha disse que comunicou o clube de que precisa dar o próximo passo na carreira. Ele acrescentou que recebeu diversas propostas na última janela de transferências, de janeiro, mas ponderou que não poderia deixar o Wolves no meio da temporada estando na zona de rebaixamento. Agora, a equipe abriu nove pontos de "folga" na tabela.

Eu recebi muitas ofertas [na última janela], mas não me sentiria bem se fizesse isso [saísse]. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, em uma situação complicada na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo, mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial.

Matheus Cunha, ao The Guardian

O jogador de 25 anos está no time inglês desde agosto de 2022 e é um dos principais nomes do elenco. Revelado pelo Coritiba, Cunha deixou o Brasil rumo à Europa ainda quando estava na base, tendo atuado no futebol suíço, alemão e espanhol antes de desembarcar na Inglaterra. Entre 2021 e 2022, defendeu o Atlético de Madri.

Apesar da despedida próxima, o brasileiro destacou sua gratidão ao Wolves. Foi na equipe inglesa que o atacante recuperou seu prestígio e retornou à seleção, tendo sido foi titular contra a Argentina e marcado o único gol do Brasil na derrota por goleada.