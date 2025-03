Mano teve problemas com Thiago Silva; PVC conta bastidores da queda no Flu

Mano Menezes foi demitido do Fluminense por uma conjunção de fatores que incluiu pressão de rede social aliado ao ano eleitoral no clube das Laranjeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Houve uma bomba-relógio que juntou gente de dentro do Fluminense, ano eleitoral com rede social. E explodiu.

Paulo Vinícius Coelho

PVC explicou que Mano teve desentendimentos recentes com o capitão Thiago Silva, mas esse não foi o fator preponderante para a demissão no Fluminense.

Teve dois problemas do Mano com o Thiago Silva por questões particulares de trabalho. No jogo Botafogo e Fluminense, quando o Mano foi pro vestiário, o Thiago Silva foi dar bronca no Serna, e o Mano pediu pro Thiago diminuir o tom.

E no jogo recente em que tem a frase do palavrão que saiu da boca do Mano pro Thiago Silva, porque, segundo a comissão técnica, o Thiago se direcionou ao banco de reservas, estava balançando os braços e ele disse: para com isso porque você está jogando todo mundo contra a comissão técnica.

Então teve esses dois problemas, mas não dá pra dizer que foi o Thiago Silva que derrubou o Mano. A queda do Mano tem a ver com uma bomba-relógio que é ano eleitoral com rede social, que estava contra o Mano.

Paulo Vinícius Coelho

Em sua passagem pelo Flu, Mano Menezes acumulou desgastes com lideranças do elenco tricolor, como Marcelo, que já deixou o clube, e mais recentemente com Thiago Silva.

