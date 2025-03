Leandro Zago pede demissão do cargo de treinador do sub-20 do Santos

O Santos informou, nesta segunda-feira, que Leandro Zago, treinador do sub-20, pediu demissão. Desta maneira, Fabrício Monte, auxiliar técnico, assumirá a equipe no próximo desafio do Peixe pelo Brasileirão da categoria, diante do Palmeiras.

Contratado pelo Santos no final da última temporada, o técnico Leandro Zago chegou a comandar a equipe principal, já campeã, contra o Sport na última rodada da Série B.

No sub-20, foi eliminado nos pênaltis pela Ferroviária na Copinha, ainda na terceira fase. Pelo Brasileirão da categoria, Leandro Zago deixou o Alvinegro na terceira colocação, com sete pontos nos três primeiras rodadas.

Agora, tudo aponta para um acerto de Leandro Zago com o Atlético-MG. Indicado pelo CEO do Galo, Paulo Bracks, o treinador de 43 anos deve retornar ao clube pelo qual trabalhou entre os anos de 2018 e 2021.

Antes de comandar o Santos, o técnico Leandro Zago passou pelas categorias de base de Ferroviária, Palmeiras, Ponte Preta, Atlético-MG, Joinville, Botafogo e Fortaleza.

Nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), o Santos retorna aos gramados pelo Brasileirão sub-20 para enfrentar o Palmeiras, no CT Rei Pelé, na Baixada Santista.