Árbitro acerta golpe de MMA e se defende de agressão durante jogo no Peru

Um árbitro se defendeu com um chute digno de UFC após um membro de comissão técnica ter invadido o campo para agredi-lo com uma garrafa d'água durante jogo da Copa Perú (assista abaixo).

O que aconteceu

Luis Alegre acertou o golpe na reta final da partida entre Sport Huaquilla e Magdalena Cedec. O momento ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Huaquilla vencia o jogo por 2 a 1. O confronto era válido pela quinta rodada do Grupo B da Liga Distrital de Casma.

O árbitro ia expulsar alguém no banco de reservas quando um integrante da comissão do Magdalena entrou correndo no gramado em sua direção. Luis Alegre estava puxando o cartão vermelho quando plantou o pé esquerdo do chão e usou a outra perna para impedir o ataque com um chute no peito.

La bendita Copa Perú pic.twitter.com/0N4HVuUl2L -- Paralytics Perú (@perulytics) March 30, 2025

O invasor desabou no chão, dando início a uma confusão no campo. O membro da comissão técnica empunhva uma garrafa d'água e fez movimento de acertar o árbitro com ela. Após o golpe, jogadores do Magdalena foram tirar satisfação com o árbitro.

A polícia foi acionada, e a partida acabou suspensa para evitar maiores conflitos. As informações são do jornal peruano Depor.