Jogador dá entrada grotesca no Uruguai e é expulso com 2 minutos de jogo

Um jogador do Nacional, do Uruguai, foi expulso com apenas dois minutos de jogo depois de dar uma entrada criminosa em um rival neste domingo (30), pelo Campeonato Uruguaio.

O que aconteceu

Diego Polenta, do Nacional, entrou de sola com os dois pés no tornozelo de Facundo Pérez, do Juventud. O adversário saiu de campo mancando para ser atendido, mas conseguiu permanecer no jogo.

Mesmo de frente para o lance, o árbitro só mostrou o vermelho após rever o lance no VAR (veja abaixo). "Teve que ser chamado pelo VAR para revisar algo que viu de frente", criticou a imprensa uruguaia.

La irresponsabilidad de Diego Polenta yendo de esta manera y dejando a su equipo con 10 a los 2' es INEXPLICABLE, pero lo de Javier Feres es BOCHORNOSO.

Tuvo que ser llamado por el VAR para revisar algo que vió DE FRENTE.



Después #AUDAF y los árbitros se quejan cuando se? pic.twitter.com/KDYDPthTRh -- FútbolAprimeraVista (@Futbol_APV) March 30, 2025

Com um a menos, o Nacional acabou derrotado. Mesmo em desvantagem numérica, o time da casa até conseguiu segurar o empate durante quase todo o jogo, mas levou um gol nos acréscimos e perdeu por 2 a 1.

O Nacional caiu para o sétimo lugar do Campeonato Uruguaio, com 13 pontos em nove jogos. Já o Juventud chegou a 17 pontos e pulou para o terceiro lugar.