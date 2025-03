Mulher de Daniel Alves anuncia gravidez do primeiro filho: 'Pressão aterrorizante'

Apenas três dias após a absolvição de Daniel Alves na Justiça espanhola, a mulher do ex-lateral Joana Sanz anunciou que está grávida de seu primeiro filho. Ao longo dos anos, a espanhola sofreu três abortos espontâneos e tentou a fertilização in vitro em outras duas oportunidades. Este foi o "último embrião congelado" de Joana, aos 32 anos, que não afirmou se ele carrega os genes de Daniel Alves.

"Não queria compartilhar nada até que fosse mais que evidente, mas o fiz para quem está na luta [de ter um filho]. Tive de lidar desde os vinte e dois anos com questões de 'quando o bebê vai nascer?' Que pressão social aterrorizante. Nunca tive instinto maternal, aquela vontade de ter filhos ou de gostar de segurar o bebê de alguém", afirmou a modelo.

Daniel Alves e Joana Sanz se casaram em 2017, após dois anos de namoro, em uma cerimônia pequena e reservada em Ibiza, na Espanha. Por causa do trabalho do jogador, o casal chegou a morar em Barcelona, Paris e São Paulo ao longo dos anos. Foi nesse período em que a modelo passou a tentar a gravidez de seu primeiro filho, mas com problemas que não passavam por sua responsabilidade.

Além dos três abortos e as duas tentativas fracassadas de fertilização in vitro, Joana também sofreu uma endometriose em uma das tentativas de fecundação. "Fiz todos os tipos de exames ao longo dos anos. A frustração e o motivo pelo qual 'todo mundo' engravida como mágica me atormentava. Estou acostumada ao fato de que com esforço, muito trabalho e perseverança consigo o que pretendo, mas não é assim que funciona", disse a modelo.

A gravidez, que foi anunciada por meio de um vídeo em suas redes sociais - e que já conta com mais de 260 mil visualizações -, foi a terceira e última tentativa de uma fertilização in vitro de Joana, já que também é seu último "embrião congelado."

"Perdi minha mãe há dois anos, não tenho pais nem irmãos, o sentimento de orfandade e de vazio me acompanhou até o dia em que ouvi pela primeira vez o coração do meu bebê. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter esse motivo para ser forte na vida", relatou Joana. "Ainda não acredito e acordo de manhã com medo de ver os lençóis cheios de sangue ou fecho os olhos durante as ultrassonografias até escutar que tudo está perfeito. Tudo chega, não desista."

Daniel Alves, pouco tempo após sua soltura em liberdade condicional, mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões à época) em 2024, excluiu suas redes sociais e não se pronunciou sobre a gravidez de sua mulher. O lateral havia sido condenado, no último ano, a quatro anos e seis meses de prisão por agressão a uma jovem em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022.

A decisão da Justiça espanhola na última semana anulou a condenação, por entender que não há provas suficientes para imputar o crime ao lateral. Joana Sanz se manifestou após a publicação do Tribunal de Justiça da Catalunha. "Apontaram o dedo pra mim, me insultaram, ameaçaram e perseguiram durante dois anos. Como se quem estivesse no banco dos réus fosse eu. Apesar de tanto dano midiático e público, eu sigo em pé", afirmou a modelo.