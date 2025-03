Ídolo, Marcos questiona tom de Abel em coletiva após empate do Palmeiras, mas garante: "Ainda confio"

A coletiva do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após empate sem gols com o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro viralizou com respostas ríspidas. Ídolo do clube, o ex-goleiro Marcos não gostou muito do tom do português e questionou se Abel estaria "cavando a saída" do Verdão. Após a repercussão de sua fala, Marcão garantiu que segue acreditando no trabalho de Abel e não acha que o ciclo se encerrou.

"Rapaz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva pra explicar suas dificuldades pra gente, tem crédito, iríamos tentar entender seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem, tá a tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problema!", comentou em uma publicação no Instagram que exaltava os feitos torcida nas conquista de Abel, após o treinador falar dos torcedores do Botafogo.

"Viram eles (torcedores do Botafogo) cantando 'Somos campeões, somos campeões'. Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões?", questionou Abel sobre o fato de a torcida do Botafogo, presente no Allianz Parque, ter gritado "é campeão" para os palmeirenses durante o jogo. O time carioca é atual campeão do Brasileiro e da Libertadores. O treinador também se irritou com um questionamento de um repórter sobre o repertório de sua equipe.

Na noite desta segunda-feira, Marcos resolveu esclarecer suas declarações e revelou que ainda acredita no trabalho de Abel Ferreira, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. O treinador chegou a indicar que 2025 seria seu último ano no Brasil, mas o desejo da presidente Leila Pereira é renovar com Abel por mais dois anos.

"Só pra avisar aí, não sou da turma que acha que o ciclo do Abel Ferreira se encerrou, ainda acredito no seu trabalho e já nos deu provas que tem grande capacidade de mudar rumos, agora é a hora pra 'cabeça fria, coração quente' por a bola das nossas vaidades no chão e voltarmos para o 'todos somos um' o ano tá só no começo e esse início de crise não deve ser alimentado, ainda confio, vamos com a união de todos, defender sempre o que mais nos interessa, o Palmeiras", explicou Marcos.

Depois do vice no Paulista e da estreia sem gols no Brasileiro, agora, o Palmeiras se prepara para estrear na fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta-feira, o Verdão enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.