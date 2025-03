Hernan: Zubeldia entra em zona de atenção e será avaliado jogo a jogo

Com o aumento da pressão na arquibancada, o trabalho de Luis Zubeldía entrou numa zona de perigo e será avaliado jogo a jogo no São Paulo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A análise do trabalho do Zubeldía, a partir da estreia na Libertadores, será jogo a jogo. O Zubeldía entra numa zona de atenção total.

Não é que se perder na estreia da Libertadores vai ser demitido, mas é uma análise que vai ser feita jogo após jogo e aí depende muito do trabalho do Zubeldía ter uma evolução, de ter resultados para dar uma acalmada.

André Hernan

A diretoria do São Paulo avalia que Zubeldía precisar mostrar evolução na equipe, mas entende que a ausência de Lucas e Oscar pesou no empate sem gols contra o Sport no Morumbis.