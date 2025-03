Hernan: Comissão técnica do Palmeiras admite momento ruim

Abel Ferreira admite internamente o momento ruim do Palmeiras e trabalha para dar uma nova cara à equipe após a chegada dos reforços, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Um momento de instabilidade se acaba com trabalho, e é dessa maneira que a comissão técnica está enxergando. Até mesmo a Leila e o Anderson Barros entendem que precisa ter um ajuste, que precisa melhorar o time.

André Hernan

De acordo com o colunista, há a compreensão de que a reformulação do time está demorando mais do que em processos anteriores.

Isso é o trabalho do dia a dia, entra no trabalho do Abel, no trabalho da comissão técnica. A questão é que pela primeira vez também, e é algo que foi notado dentro do clube, está tendo uma demora para você buscar um novo jeito de jogar.

Essa coisa de você fazer algumas transformações e mudanças no time, em outras ocasiões desses times vencedores que o Palmeiras teve nos últimos anos na mão do Abel, ele conseguiu fazer rapidamente essa transição. Só que agora está sendo um pouco mais lento.

André Hernan

Após ser vice-campeão paulista perdendo a final para o Corinthians, o Palmeiras estreou no Brasileirão com empate sem gols contra o Botafogo e foi vaiado no Allianz Parque.

