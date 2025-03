Gol, assistência e falha: como reservas usaram chance no Corinthians

Após o título do Paulista, o Corinthians já teve um primeiro teste de como deve equilibrar a maratona de jogos da temporada.

O que aconteceu

Ramón Díaz optou por um time alternativo na estreia do Brasileirão. Dos titulares que jogaram a final contra o Palmeiras, apenas Yuri Alberto estava entre os 11 iniciais.

O jogo contra o Bahia serviu como uma oportunidade para quem busca mais tempo de jogo. A sequência da temporada terá Sul-Americana e Brasileirão, com uma média de um jogo a cada 4 dias pelos próximos dois meses.

Quem se destacou

Quem melhor aproveitou foi Héctor Hernández, que fez o gol do empate. O atacante espanhol entrou no segundo tempo, quando o Corinthians ficou com um jogador a mais.

Bidon, também reserva, deu a sua primeira assistência do ano. O meio-campista fez apenas quatro participações no Paulista em meio a jogos da seleção sub-20.

Talles Magno jogou os 90 minutos e estava na jogada da expulsão de Everton Ribeiro. O jogador sofreu uma falta enquanto criava no ataque.

O camisa 43 participou de jogada que terminou em gol de Romero, porém, estava impedido. O vice-artilheiro do Corinthians na temporada tem cinco gols, dois a menos do que Yuri Alberto.

O destaque negativo foi Léo Maná. O lateral-esquerdo deixou muito espaço livre e acabou facilitando a vida de Juba, que criou a jogada do gol do Bahia. Ramón Díaz tirou o jogador no intervalo.

Héctor na sombra de Yuri

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, mas o jogador enfrenta desgaste físico. Sendo assim, Ramón e Emiliano veem Héctor pronto para entrar quando for exigido.