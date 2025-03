Giro NBA: com briga e sete expulsos, Timberwolves vencem os Pistons

Nesta rodada de domingo da NBA, o Minnesota Timberwolves venceu o Detroit Pistons por 123 a 104, em jogo realizado no Target Center, em Minneapolis. A partida marcou a rodada com uma briga generalizada no segundo quarto. Sete jogadores e técnicos foram expulsos.

TWO WORDS: ANOTHER DUB pic.twitter.com/q4gKK4jqvF ? Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 31, 2025

No segundo quarto, em um ataque dos Wolves, o pivô da equipe, Naz Reid, se desentendeu com o ala adversário, Ron Holland. Donte DiVincenzo entrou na confusão para ajudar Reid e o tempo fechou.

No fim, os Timberwolves tiveram dois jogadores (Naz Reid e Donte DiVincenzo) e o treinador assistente (Pablo Prigioni) expulsos. Do lado dos Pistons, foram excluídos três atletas (Ron Holland, Marcus Sasser e Isaiah Stewart) e o treinador principal (J.B. Bickerstaff).

A partida continuou e Anthony Edwards tomou as rédeas. No terceiro quarto, os Wolves começaram perdendo por 38 a 23, mas, com Edwards marcando 18 pontos no período, o time da casa conseguiu reverter a desvantagem e passou a liderar o placar até o final. O armador terminou o jogo com 25 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

O Minnesota Timberwolves ocupa a sétima colocação da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 32 derrotas, enquanto os Pistons estão em quinto lugar da Leste, com 42 vitórias e 33 derrotas. Os Wolves visitarão os Nuggets nesta terça-feira, às 23h (de Brasília). Os Pistons irão à Oklahoma visitar o Thunder, nesta quarta-feira, às 22h30.

Another W for the Dubs ?? pic.twitter.com/y69y9FUX97 ? Golden State Warriors (@warriors) March 31, 2025

Warriors atropelam os Spurs





O Golden State Warriors viajou ao Texas para enfrentar o San Antonio Spurs e não deu chances para o time da casa em uma vitória por 148 a 106. Esta foi a maior pontuação dos Warriors na temporada.

Logo no começo do jogo, o Golden State mostrou que não seria fácil para os Spurs. Nos primeiros quatro minutos, a vantagem já era de 13 pontos. Brandin Podziemski foi o cestinha do jogo com 27 pontos para os visitantes.

Com o quinteto titular formado por Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green, a equipe venceu todos os dez jogos que disputou. O brasileiro Gui Santos teve 24 minutos em quadra e marcou quatro pontos, quatro rebotes e seis assistências.

O Golden State Warriors é o sexto colocado do Oeste, com 43 vitórias e 31 derrotas. Já o San Antonio Spurs possui a campanha oposta, tendo vencido 31 jogos e perdido 43.

Os Warriors continuarão fora de casa, desta vez com destino a Memphis para enfrentar os Grizzlies, nesta terça-feira, às 21h. Os Spurs receberão o Orlando Magic, também nesta terça, às 21h.

Veja outros resultados da NBA neste domingo:

Los Angeles Clippers 122 x 127 Cleveland Cavaliers



Houston Rockets 148 x 109 Phoenix Suns



Atlanta Hawks 145 x 124 Milwaukee Bucks



Portland Trail Blazers 93 x 110 New York Knicks



Charlotte Hornets 94 x 98 New Orleans Pelicans



Toronto Raptors 127 x 109 Philadelphia 76ers