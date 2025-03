Giro: Lazio empata com o Torino e perde chance de encostar no G4 do Italiano

A Lazio empatou com o Torino por 1 a 1 nesta segunda-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Olimpico. Marusic balançou as redes para os mandantes, enquanto Gineitis marcou para os visitantes.

Com o empate, na sétima posição, a Lazio chegou aos 52 pontos, quatro atrás do Bologna, quarto colocado e primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Do outro lado, o Torino segue na 11ª posição, com 39 pontos.

A Lazio volta a campo neste domingo, contra a Atalanta, pela 31ª rodada do Italiano. A bola rola às 13h (de Brasília), no Gewiss Stadium. No mesmo dia, o Torino recebe o Hellas Verona, às 10h.

Os gols do jogo

O primeiro tempo, marcado pelo equilíbrio, teve poucas chances para as duas equipes. A melhor oportunidade saiu aos 13 minutos, quando Milinkovic-Savic, goleiro do Torino, defendeu o chute do meia Zaccagni.

A segunda etapa começou com a Lazio melhor. Aos 12 minutos, Marusic aproveitou passe de Pedro e bateu colocado para abrir o placar. Com menos posse de bola, o Torino marcou em seu único contra-ataque. Aos 37, Gineitis aproveitou desvio no cruzamento de Biraghi para acertar um chute rasteiro.

Parma empata sem gols contra Hellas Verona pelo Italiano

Também pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Parma visitou o Hellas Verona e empatou por 0 a 0. O Parma, assim, manteve a 16ª posição, com 26 pontos. Por sua vez, o Hellas Verona chegou aos 30 e alcançou o 14º lugar.

Celta de Vigo e Las Palmas empatam pelo Espanhol

Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo recebeu o Las Palmas e empatou por 1 a 1. González marcou para os mandantes, enquanto Moleiro fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Celta de Vigo chegou aos 40 pontos e alcançou a oitava posição. Já o Las Palmas continua na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 26 pontos.