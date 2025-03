Garro explica drama antes de final e admite parar por tempo indeterminado para tratar dor no joelho

O meia Rodrigo Garro ficará fora dos jogos do Corinthians por tempo indeterminado. O craque do Alvinegro sofre com uma tendinopatia no joelho direito desde o ano passado e, mesmo assim, optou por se sacrificar em partidas importante do clube nesta temporada. Já sem o argentino, o Timão empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, pelo Brasileirão.

Garro teve uma pré-temporada diferente do restante do elenco corintiano em 2025. O meia ficou se tratando do problema no joelho e foi estrear no ano apenas no oitavo jogo do Corinthians no Paulistão. Até então, o argentino sentia dores, mas estava bem. Porém, pouco antes da grande final do estadual, Garro sentiu uma forte dor e quase ficou de fora da decisão.

"Estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana treinando. Mas numa jogada senti como nunca antes. Falei: 'Cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé'. Eu não sabia como, mas sabia que teria que jogar na quinta. Saí e fiquei chateado, triste. Como todo mundo sabe eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar", afirmou Garro, em entrevista à ESPN.

Depois, Garro revelou que, mesmo sem conseguir andar direito, convenceu Emiliano de atuar sob efeito de anestesia. Após a final e o título, o argentino ponderou que a lesão não o deixava ter as mesmas performances de 2024 e ainda poderia comprometer sua carreira.

"Coloquei anestesia para jogar, senão não conseguiria. Sinto que era parte do risco, que poderia acontecer, sentir muita dor. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, apreciar o jogo, uma final, o Derby. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar...do jeito que for", disse Garro.

"Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que será muito. Tem que desinflamar, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Tenho que ter cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem por jogar", finalizou o argentino.

Garro chegou ao Corinthians em janeiro de 2024 e rapidamente conquistou a torcida. Os números do argentino no ano passado foram ótimos, com 62 partidas, 13 gols marcados e 14 assistências. Porém, neste ano, o meia atuou apenas dez vezes, marcando uma vez e tendo distribuído dois passes para gol.

Já sem Garro, o Corinthians foca agora em sua estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta, o Timão recebe o Huracán-ARG na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).