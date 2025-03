Fortaleza lança novo uniforme para a temporada; veja detalhes

O Fortaleza anunciou o novo uniforme do clube que será utilizado na Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Conhecida como 'Tradição', a camisa conta com as listras mais finas que habitual, gola personalizada e mangas nas cores do clube.

A estreia está marcada para a próxima terça-feira, contra o Racing-ARG, na Arena Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O modelo custa R$329,99, e já está disponível nas lojas oficiais do clube e no site/e-commerce oficial.

"É o lançamento que mexe com toda a nossa torcida, é sempre especial e como o próprio nome já diz remete à Tradição, é o nosso uniforme número um. De volta às listras mais finas, o novo Manto Tricolor já vira um clássico instantâneo, e sabemos muito bem do orgulho de vestir as cores vermelho, azul e branco. Vamos mostrar toda nossa vibração em campo com ele em grandes competições, no Brasil e pela América do Sul", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

"Desenvolver a camisa oficial do Fortaleza requer muita responsabilidade, é um dos clubes com a marca mais forte do país. Contar com a participação de alguns torcedores na concepção do projeto é algo que marca o projeto, ninguém conhece mais o uniforme do Fortaleza do que a torcida", comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube.

Desde o início da parceria com a empresa, em 2023, o Fortaleza já vendeu mais de 150 mil camisas, com o faturamento acima dos R$40 milhões.