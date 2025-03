Flamengo tem setor vazio no Maracanã em rodada que só Palmeiras cobrou mais

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve o melhor público da primeira rodada do Brasileirão, com 45 mil pagantes. Mas o clarão em um setor do Maracanã chamou a atenção. A parte leste superior nem aberta foi diante do Internacional.

O que aconteceu

Mesmo sendo um jogo às 21h de sábado, o cenário gera discussão sobre o preço dos ingressos — considerando o potencial que o clube tem para encher todos os setores do estádio.

O tíquete médio do Flamengo, inclusive, foi o segundo maior entre todos os mandantes nesta rodada inaugural do Brasileiro: R$ 69,19. O único que superou a marca dos rubro-negros foi o Palmeiras, que teve quase R$ 93.

A gestão de Luiz Eduardo Baptista aumentou preços dos ingressos. Os bilhetes já custaram entre 11% e 50% a mais do que em jogos do mesmo caráter no ano anterior.

Contra o Inter, as entradas variavam entre R$ 25 (Norte, com Sócio Diamante) e R$ 500 (Maracanã Mais, público geral). Para público geral, o valor mais barato dos ingressos foi de R$ 80.

Além da precificação, a decisão que deixou a torcida ressabiada foi a estratégia de bloquear as vendas para o setor leste superior.

O local é tradicionalmente bem frequentado por rubro-negros e travá-lo representa a indisponibilidade de 7.950 bilhetes. A diretoria só iria abrir as vendas ali se todas as outras entradas estivessem esgotadas.

Houve um efeito visual nítido, apesar de o Fla começar o campeonato mais uma vez liderando em público.

Apesar disso tudo, o Flamengo ainda conseguiu manter a média de presentes dos últimos anos em estreias em casa no Brasileirão. Ano passado, o primeiro jogo no Maracanã, contra o São Paulo, teve 45.116 pagantes.

<

A comparação com a final do Carioca

No jogo de ida, com mando do Fluminense, mais de 64 mil acompanharam a partida, com R$ 67 de ticket médio, enquanto apenas 39 mil viram o título do Flamengo na volta, com médio de R$ 74.

Desde o Carioca, o Flamengo tem adotado a política de liberação de setores conforme os outros esgotam seus ingressos.

Contra o Inter, a diretoria havia estipulado inicialmente que a arquibancada Sul Superior também ficaria fechada, mas, diante da procura, acabou sendo aberta.

A renda bruta contra os colorados foi de R$ 3.150.315,00, a maior desde 2016. O ingresso mais salgado deu retorno financeiro.

Agora, o Flamengo terá dois jogos fora de casa e só volta ao Maracanã no dia 9 de abril, para enfrentar o Central Córdoba, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Antes disso, a estreia no torneio continental, diante do Deportivo Táchira, e duelo contra o Vitória no Brasileirão.