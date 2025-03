Flamengo vê 'boom' e tem fila de espera na ginástica após sucesso em Paris

Do UOL, em Campinas (SP)

O Flamengo tem uma fila de espera para as escolinhas de ginástica artística com o dobro da capacidade atual do clube.

O Rubro-Negro viu a procura pela modalidade explodir após o sucesso em Paris-2024. A equipe que conquistou o bronze tem quatro nomes do Fla — Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. A exceção é Júlia Soares, à época no Cegin e hoje no Pinheiros.

A ginástica, hoje, é um fenômeno na Gávea. Temos 1.500 alunos nas escolinhas e 3 mil na fila. E isso baseado nos resultados das meninas Marcus Vinicius Freire, diretor de Esportes Olímpicos do Fla

Marcus Vinicius Freire e as atletas participaram o CBC & Clubes Expo, que aconteceu em Campinas, entre os dias 11 e 15 de março. O diretor esteve no debate "Histórias reunidas de mais de 20 Olimpíadas" ao lado de Rebeca, Flávia, Lorrane e da Judoca Rafaela Silva. Jade integrou o "Mulheres olímpicas", com Maurren Maggi e Magic Paula.

Para a gente, é um motivo de muito orgulho porque o nosso trabalho não é só para ganhar medalhas, e, sim, para também inspirar os mais jovens. Hoje, ver todo esse reconhecimento, crianças se inspirando na gente e querendo fazer ginástica, é muito incrível. Não tem como pedir mais, fazemos ginástica para isso Lorrane Oliveira

A manutenção dos medalhistas olímpicos, inclusive, foi uma das metas iniciais da nova gestão rubro-negra. "Estou há pouco mais de um mês e [a missão] era essa: renovar com todos os medalhistas de Paris. Então, Jade, Rebeca, Lorrane, Flavinha, Rafaela e Isaquias, todos estão renovados".